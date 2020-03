Egyre esélyesebb az olimpia halasztása, miközben össze-vissza beszélnek a japánok

Még ha Japán kordában is tudja tartani a koronavírust, „nincs értelme” úgy olimpiát rendezni, ha az országok nem tudják Tokióba küldeni a versenyzőiket – jelentette ki a japán miniszterelnök-helyettes és egyben pénzügyminiszter szerdán a japán parlamentben. Órákkal később a kormányszóvivő azt mondta, hogy szó sincs az olimpia halasztásáról, a G7-országok is támogatják Japánt abban, hogy az eredeti időben, azaz július 24-től augusztus 9-ig megtartsák azt.

A japán kormányfő-helyettes és pénzügyminiszter Taro Aso azt mondta a parlamentben: ahogy azt a kormányfő is leszögezte, meg szeretnénk rendezni az olimpiát, de olyan környezetben, amelyben mindenki biztonságban érzi magát és boldog. Ezt azonban nem tudja egedül Japán biztosítani – tudósított a Reuters.

Közben a hírügynökségnek névvel nyilatkozott egy görög olimpiai bajnok, Katerina Stefanidi is, aki azért fakadt ki, mert úgy látja: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kockára teszi az egészségét azzal, hogy nem halasztja el az olimpiát és nem is mondja le, és így az edzési tervét hivatalosan még a júliusban kezdődő olimpiához kell igazítania ebben a mostani rendkívüli helyzetben is.

Ezeket a kételyeket osztotta meg a hírügynökséggel a brit világbajnok Katarina Johnson-Thompson is, aki szerint az Európa-szerte terjedő karanténok mellett nehéz az edzéstervet folytatni, miközben nincs egyértelmű útmutatás arról, hogy lesz idén olimpia, vagy sem.

A japán cégek többsége még arra számít, hogy az eredeti időpontban lesz megtartva az olimpia, de kétharmaduk tart attól, hogy a lemondás végülis recesszióba taszítja a japán gazdaságot.