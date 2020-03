Figyelmeztettek: újabb román és bolgár karavánok tartanak a határ felé

Az egyszeri határnyitás hírére úgy fest újabb csoportok indultak meg Hegyeshalom felé, hogy vélhetően Romániába és Bulgáriába jussanak, értesültünk olvasónktól.

Tegnap elsőként számoltunk be az osztrák-magyar határon kialakult helyzetről, miszerint a határzár után bejutni nem tudó, túlnyomó részt román és bolgár utazók eltorlaszolták az autópályát, így elzárva az utat a hazafelé tartó (és az országba belépni tudó) magyar állampolgárok előtt is.

A helyzet hamar politikai szintre került, gyors tárgyalások zajlottak, majd egy egyszeri döntéssel Magyarország végül be, illetve átengedte a felgyűlt és egyre elkeseredettebb tömeget. "Kedden éjjel egyszeri átutazást tettünk lehetővé a román és a bolgár állampolgároknak a kijelölt tranzitútvonalon." - közölte kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Lelkesítő intézkedés

Olvasónktól azonban azt az információt kaptuk, hogy a hír hallatára, 10-es, 20-as csoportokban, román illetve belga rendszámú, tömött személygépkocsik és kisbuszok indultak meg Hegyeshalom felé, vélhetően hasonló elbírálásban bízva, mint amit a ma hajnalban átengedettek kaptak. Ahogy olvasónk fogalmazott:

"Tartok tőle, hogy az egyszeri tranzit engedményen felbuzdulva és látva az első hullám sikereit, ők is úgy gondolják, hogy nyugodtan indulhatnak haza. Ha ez így van, akkor sajnos Hegyeshalom elég kacifántos lesz a következő időben, ismételten lehet számolni blokáddal és hosszú várakozással."

Egy másik olvasónk ezt írta pár perce Hegyeshalomtól:

"Emberek itt nagy baj lesz, de már szerintem van is! Itt olyan örjöngő tömeg van, de már mentő is jött, meg már katonák is."

A helyzet tényleg szinte kilátástalan, hiszen érthető miért menekülnek hazafelé, és bár pont ellenkező irányú, és a körülmények összehasonlíthatatlanok (ezeknek az emberek érvényes okmányaik vannak, és ki-be utazhatnának más körülmények között), lélektanában és megvalósulásában kísértetiesen hasonlít az évekkel ezelőtti illegális bevándorlás hullámaihoz.

Önnek is van információja bármelyik magyar határról? Esetleg külföldön rekedt, mert törölték a járatát és emiatt nem tud hazajutni? Küldje el nekünk a történetet, esetleg képet is, a portfolio@portfolio.hu e-mail címre, hogy mielőbb tájékoztathassuk a többi olvasónkat, így segítve egymást az informálódásban. Köszönjük!

Kérdéseinkkel, miszerint hallottak-e erről, illetve tervezik-e a határ újabb megnyitását, újra megkerestük az ORFK-t. Amint megkapjuk a válaszokat, vagy kiadnak egy közleményt azzal frissítjük a cikkünket.