Koronavírus: Egy fontos grafikon, ami most életmentő is lehet

Rengeteg hasznos és számtalan humoros ábra kering az interneten a koronavírus mindenfajta körülményeivel, hatásaival, megelőzésével, lelassításával kapcsolatban, de az alábbi valóban az egyik legfontosabb, amire ha figyelünk megmentheti akár a saját, vagy a környezetünkben élők életét is.

Azon túl, hogy mennyi wc papírra van szükségünk karanténban, vagy hogyan csökkenthető az egészségügyi ellátórendszer terheltsége a karanténnak köszönhető járvány ellaposodással, illetve hogy hogyan is kell helyesen kezet mosni, vagy hogy Chuck Norris már igazából nem csak elkapta, hanem el is engedte a koronavírust, a legfontosabb talán az, hogy a lehetséges tüneteket felismerve és megkülönböztetve a hasonló betegségektől MINÉL ELŐBB FOGJUNK GYANÚT, hogy esetleg mi is fertőzöttek vagyunk.

A járvány még csak most robban be igazán itthon is, a legtöbben (vélhetően) a következő 1-3 hétben érzik majd a betegség tüneteinek megjelenését a lappangási idő után, úgyhogy mindenképp fontos felkészülni!

A fertőzöttség felismerése egyfelől nyilván magunk szempontjából is létkérdés lehet, de talán ugyanennyire fontos az is, hogy ha hamar felismerjük a tüneteket és így nullára korlátozzuk a társas érintkezéseinket, legyen az rokon, szomszéd, bolti eladó, futár, bárki, akkor azzal azt is segítjük, hogy az ellátórendszer ne, vagy csak lassabban omoljon össze, így akár életek menekülhetnek meg.

A grafika

Az infografika, amin jól láthatóak a legjellemzőbb, és az egyéb, ritkábban előforduló tünetek.

A két legjellemzőbb tünet a láz és a köhögés, ám ezek ugye a "sima" influenzánál is hasonlóan jelennek meg. A fáradtság/levertség, az izom és ízületi fájdalom, a torokfájás, a fejfájás szintén sűrűn fordulnak elő, de ezek a sima influenzánál jellemzőbb tünetek. Fontos különbség, hogy míg az influenza esetében ezek a tünetek hirtelen, szinte egyszerre jelentkeznek, addig a covid-19-nél fokozatos a megjelenésük, csakúgy mint a sima megfázásnál.

Ám a legfontosabb különbség (amit már biztosan rengetegen tudnak, de nem árt ismételni), az a LÉGSZOMJ. Ha ezt tapasztaljuk (végezzünk önellenőrző mély ki- és belégzéseket, a levegőt a tüdőnkben tartva naponta többször), akkor a jelenlegi helyzetben nagy valószínűséggel nem sima influenzánk vagy megfázásunk van, hanem a covid-19-re keresztelt koronavírus okozza a tüneteket.