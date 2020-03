Példátlannak mondott mentőcsomaggal jöttek elő a britek, de ez biztosan kevés lesz

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A német kormány 500 milliárd eurós, a franciák 300 milliárd eurós állami hitelgarancia programja után a brit kormány kedd éjjel egy 330 milliárd fontos (kb. 362 milliárd eurós) hasonló programot jelentett be, amelyen felül egy 20 milliárd fontos adókedvezmény programot is felvázoltak a bajba került szektorok számára. A garanciaprogram kapcsán azt mondta a pénzügyminiszter, hogy ez példátlan méretű intézkedés, ami tételesen cáfolható, és a szakértők rögtön figyelmeztettek is, hogy a mostani bejelentések kevesek lesznek a gazdaság stabilizálására. A kormányfő és a pénzügyminiszter egyébként további intézkedésekre is ígéretet tett.