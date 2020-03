Trump egy háborús rendelettel kezelné az egészségügyi cikkek hiányát

Életbe lépteti Donald Trump elnök a Defense Production Actot, egy olyan rendeletet, ami államilag kötelezné az ország vállalatait, hogy több olyan egészségügyi eszközt gyártsanak, ami segíti a küzdelmet a koronavírus-járvány ellen.

„Ez után a sajtótájékoztató után alá fogom írni a rendeletet és érvénybe is lép” – mondta Trump elnök.

Amerikában már most is hiány van orvosi köpenyekből és kesztyűkből, közben pedig több egészségügyi szervezet is arra figyelmeztet, hogy a fertőtlenítőkből és N95-ös minősítési maszkokból is hiány keletkezhet a CNN beszámolója szerint.

Az amerikai honvédelmi minisztérium 5 millió N95-ös maszk és egyéb személyes védőeszközök rendelkezésre bocsátására készül, az első egymillió maszkot „azonnal” elérhetővé fogják tenni.

A Defense Production Act (védelmi gyártási törvény) a második világháború után, az 1950-es években született meg, lényegében arra kötelezi a vállalatokat, hogy szükség esetén az állam által elrendelt termékeket állítsák elő. Alapvetően háborús hiányok leküzdésére alkották meg.

