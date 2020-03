Alacsonyabb lehet a koronavírus halálozási rátája, mint azt eddig hittük

Az új koronavírus okozta Covid-19 betegségben a fertőzöttek 1,4 százaléka halt meg Vuhanban, a járvány kínai epicentrumában kínai kutatók új tanulmánya szerint. A kutatók most nyolc adatbázist tanulmányoztak át, erre alapozzák a fenti megállapítást.

Az eddig több mint 215 ezer megbetegedést és több mint kilencezer ember halálát okozó világjárvány múlt évben indult el Vuhanból. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a múlt héten azt közölte, hogy a diagnosztizált esetek halálozási aránya 3,4 százalék.

Szakemberek azonban úgy vélték, hogy ennél jelentősen alacsonyabb lehet az arány, mivel a tesztelési kapacitás korlátozott volta miatt jóval több lehet a megbetegedések száma. Kínai kutatók a The Nature Medicine folyóiratban közzétett tanulmányukban a vuhani Covid-19 megbetegedésekről feljegyezett nyolc különböző - állami és magán - adatbázist tanulmányoztak, és

arra a megállapításra jutottak, hogy a Covid-19-fertőzés halálozási valószínűsége 1,4 százalék.

"Kihívás megbecsülni a valódi esetszámokat egy túlterhelt egészségügyi rendszerben, amely nem tudja hatékonyan megállapítani az eseteket" - írták a tanulmányban.

Február 29-ig a szárazföldi Kínában 79 394 megerősített Covid-19-beteg volt és 2838-an haltak meg, ami azt jelenti, hogy a diagnosztizált betegek 3,54 százaléka hunyt el. De mint a szerzők írták, az adathalmazból hiányoznak az enyhébb esetek, amikor egyáltalán nem jelentkezik a fertőzés tünete, vagy kevés tünet lép fel, és úgy vélték, hogy számításaik jobb utat jelentenek a vírus és az általa okozott probléma vizsgálatára.

A Hongkongi Egyetem tekintélyes járványtani szakembere, Joseph Vu vezette kutatás vizsgálta a korosztályok szerinti halálozási arányt is. A 30-59 év közötti korosztályhoz képest az 59 év fölöttiek körében 5,1-szer nagyobb a valószínűsége annak, hogy valaki meghal a fertőzésben. A 30 év alattiak esetében 60 százalékkal kisebb a valószínűsége a fertőzés okozta elhalálozásnak a középkorúakhoz képest.

Amennyiben az új kutatás becslései pontosak, az azt jelenti, hogy mintegy 2,5-szer annyi beteg lehetett Vuhanban, mint amennyit a hatóságok regisztrálni tudtak. Ez nem abszurd feltételezés, a magas halálozási rátákkal szembeni leggyakoribb érv eddig is az volt, hogy sok a nem felderített fertőzött. A koronavírus még így is egy nagyságrenddel (mintegy 10-15-ször) halálosabb, mint az influenzavírus, és ahogy az olasz eset is mutatja, a járvány súlyosságát az egészségügyi ellátórendszer kapacitása alapvetően befolyásolja.

Címlapkép: Getty Images