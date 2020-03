Pánikszerű EKB-lépésre beszakadtak az eurózónás kötvényhozamok

A drámai szerdai eurózónás kötvényhozam emelkedés láttán éjjel egy 750 milliárd eurós kötvényvásárlási programot jelentett be az Európai Központi Bank, amelynek hatására csütörtök délelőtt hatalmasat estek az eurózónás periféria államok kötvényhozamai, különösen az olasz papírok hozamai.

Éppen ez volt a célja az EKB lépésének, miszerint az új vásárlásaival igyekszik kordában tartani a hozamokat, hogy azok ne vezessenek a piaci láncreakciókban az olasz államadósság fenntarthatlanságáig és így olasz állami mentőcsomagig.

Arra, hogy láncreakció indulhat be az olasz kötvénypiacon, ami állami mentőcsomagig is eljuthat, hétfői elemzésünkben mutattunk rá:

Az elmúlt napok olasz kötvényhozam ugrását egyébként részben a koronavírus által okozott piaci pánik, részben maga az EKB okozta, hiszen múlt héten Christine Lagarde jegybankelnök még azt mondta: ők nem azért vannak, hogy leszorítsák a hozamfelárakat. Márpedig amint hétfői elemzésünkben rámutattunk, igenis ezt csinálta az eddigi programjaival az EKB, így víz felett tartotta a nagyobb, sérülékeny adósságpályával rendelkező államokat is, de ez a kijelentés nagyon sok stratégiai befektetőt is elbizonytalaníthatott.

Ezt a fogalmazási (?) bakit igyekezett most korrigálni az EKB a szerda éjjel váratlanul bejelentett programjával (amely az eurózóna teljes GDP-jének 6%-a), amelyet ma el is kezdett megvalósítani. Meg is lett rögtön a hatása:

a 2 éves olasz kötvényhozam 100 bázisponttal 0,4%-ig szakadt, majd mostanra 0,65%-ig visszaemelkedett

a 10 éves olasz kötvényhozam 90 bázisponttal 1,4%-ig zuhant, majd mostanra 1,65%-ig visszaemelkedett a kitartó eladói nyomás mellett

a spanyol és portugál kötvényhozamok is jellemzően 20-40 bázisponttal estek, de most a fókusz (és az EKB bejelentésének súlypontja is) az olasz kötvénypiac stabilizálásán van.

Amint tegnap több cikkünkben is rámutattunk: akadozott az eurózóna periféria kötvénypiaca a nagy eladói nyomás és gyenge vételi oldal miatt, hatalmas hozamemelkedések voltak és egyesek már az eurózóna egyben maradását kezdték el megkérdőjelezni amiatt, hogy kérdéses a nagyon eladósodott Olaszország megmentése, megmenthetősége.

