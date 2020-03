Tisztifőorvos a koronavírusról: Az utolsó órákban vagyunk!

Az egészségügyi szolgáltatónak a feladata, hogy az infekciókontroll-szempontok betartásával végezze a feladatait, ez igaz, és ez az alapállapot Müller szerint. A beszerzés azonban most nagyon nehéz, ezért van egy olyan törekvés, hogy közös beszerzéssel segítsük ezt - ez uniós szinten is igaz. Magyarországon is folyamatosan átállt a védőeszközök készítésére több intézményben is. A háziorvosok először sebészeti maszkokat kaptak, és átalakították úgy az eljárásrendjüket, hogy a háziorvosok ne találkozzanak beteggel. Ha gyanúsnak véli az orvos az esetet, akkor utána küldi a mentőszolgálat dolgozóit.

Aki azonban mégis ki van téve a fertőzésveszélynek, akkor rendelkeznie kell ilyen eszközökkel. A második körben 19 344 darab maszkot juttattak el a munkatársaknak, akik azt a mentőállomásokon felvehették. De jelen pillanatban az a biztos, ha nem történik orvos-beteg találkozás.

Az egészségügyi dolgozóknak nem egyforma a kockázata: az intenzív osztályon igazoltan koronavírusos beteget kezel, annak nagyobb a kockázata.