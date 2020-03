Koronavírus: kétségbeesett lépés a briteknél, kritikus korlátozás Németországban

Európában továbbra is Olaszország a koronavírus-járvány epicentruma, ám a spanyol, német és francia területeken is gyorsulva terjed a betegség. Említés érdemel még Svájc és Ausztria egyre növekvő esetszáma. Az Egyesült Államokban továbbra is Washington állam és New York állam jelentik a fő gócpontokat, mindkét területen a hivatalosnál jóval nagyobb valós betegszámot sejtenek a szakértők. Térképeink a tegnapi záróadatokat mutatják, de az Egyesült Államokban is nagyon felgyorsult a vírus terjedése, így a helyzet gyorsan változik. Íme a két ábra további kommentár nékül: