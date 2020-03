A koronavírus megjelent a Balatonnál is

Balatonlellén pozitív lett a koronavírus tesztje egy állampolgárnak – ezt Kenéz István, Balatonlelle polgármestere írta ki az önkormányzat hivatalos weboldalára pénteken a Sonline.hu beszámolója szerint.

A portál információi szerint a polgármester nyílt levelében említett fertőzött az elmúlt napokban érkezett haza családjával Ausztriából. Azonnal, a hatósági előírásoknak megfelelően önkéntes házi karanténba vonultak mindannyian. Saját úton, önköltségesen mindegyik családtagon elvégezték a koronavírus tesztet. Ennek eredménye lett egyikőjüknél pozitív.

Az elvégzett teszt nem akkreditált, így a beteg nem számít hivatalosan koronavírusos fertőzöttnek, ugyanakkor az egész család továbbra is önkéntes karanténban maradt a nyaralóban – írták.

A cikk megjelenését követően a Sonline beszélt telefonon Kenéz Istvánnal, aki elmondta, a koronavírusos betegről a tájékoztatást péntek délben kapta az ÁNTSZ-től. Úgy tudja, egy budapesti lakóhelyű családról van szó, akik a napokban költöztek le egy balatonlellei apartmanházba.

A polgármester kiemelte: nagy óvatosságra, és fegyelemre van szükség, hogy a vírus ne terjedjen jobban. Ehhez, és települése biztonságához úgy járulhat mindenki hozzá, ha a bejelentett lakóhelyén vészeli át ezt az időszakot.

Csütörtökön mi is beszámoltunk arról, hogy drámai hangú felhívást intézett a több ezer nyaralóingatlan tulajdonosához Lengyel Róbert siófok polgármestere. Most ne jöjjenek Siófokra az üdülőingatlanok tulajdonosai - kérte csütörtökön nyomatékkal a polgármester, aki - a képviselőtársaival együtt - más vonzerőt is akar a városnak, mint a turizmus. Az önkormányzat nem régen ipari parki projektet indított, amitől azt várja, hogy sikerül fiatalokat megnyerni informatikai és mechatronikai szakmákhoz.

