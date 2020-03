Európa már katonákkal harcol a koronavírus ellen – Mit lép Magyarország?

A legnagyobb európai országban már mozgósították a hadsereget is a koronavírus elleni küzdelem érdekében; a katonák nemcsak a karanténok ellenőrzésében, hanem a fertőzöttek kezelésében, sőt, még a lélegeztetőgépek gyártásában is besegítenek. Magyarországon is készen áll arra a Honvédség, hogy segítsen a járvány elleni küzdelemben; több intézkedést is kilátásba helyeztek, melyben a katonáink kulcsfontosságú szerepet játszhatnak, legyen szó akár logisztikai intézkedésekről, akár kulcsfontosságú vállalatok működésének biztosításáról. Megnéztük, hogy Európa legnagyobb országai hogy használják hadseregüket a koronavírus elleni küzdelemben és azt is, hogy milyen intézkedések történhetnek Magyarországon.

Nagy-Britannia

Fotó: Getty Images

A britek 20 ezer katonát helyeztek készültségbe, akik részét képeznék egy nagyobb „covid támogatási erőnek,” amely szükség esetén vészhelyzeti kórházakat tudna létesíteni és működtetni üres szállodákban, illetve segítenék a rendőröket a járvány során adódott különleges feladataikban is. A következő héten kezdik meg 150 katona kiképzését kifejezetten arra a célra, hogy oxigénszállító tartálykocsikat vezessenek, később pedig egyéb logisztikai és szállítási feladatokat is elláthat a brit hadsereg.

Olaszország

Fotó: Getty Images

Olaszországban a járvány előrehaladott állapota miatt már számos feladatra bevetették az ország haderejét, katonák segítenek a bezárások, karanténok kivitelezésében, ellátnak logisztikai feladatokat, illetve segítenek a túlterhelt kórházaknak is. A napokban például egy katonai konvoj szállította el a járvány áldozatainak holttesteit Bergamóból, miután a kórház annyira túl lett terhelve, hogy nem tudta őket elhamvasztani. A katonák részt vesznek a hiánycikké vált lélegeztető gépek gyártásában is.

Az országban egyébként nemcsak az olasz katonák vonultak az utcákra, hanem segítenek a járvány megfékezésében a helyi szolgálatot teljesítő amerikai katonák, tengerészek is. Több külföldi katona is megfertőződött már Olaszországban a koronavírus elleni küzdelem közepette.

A járvány egyébként annyira durva Olaszországban, hogy még a vezérkari főnök, Salvatore Farina is elkapta a koronavírust. Már több mint 2500 ember halt bele koronavírus-fertőzésbe az országban.

Németország

Fotó: Getty Images

A németek is mozgósították véderejüket, a Bundeswehr a fertőzöttek kezelésében, szállítási feladatok ellátásában és a rendőrség feladatainak támogatásában segít majd. Behívót kaptak azok a tartalékosok is, akik rendelkeznek orvosi képzettséggel. A német kormány egyébként elsősorban amiatt aggódik, hogy a lengyel határ lezárása miatt komoly logisztikai problémák alakulhatnak ki, melynek megoldásában a haderő is segíthet.

Sajnos a Bundeswehr sem immunis a vírus által okozott közvetlen problémákra: bezárták a haderő legnagyobb tiszti akadémiáját, miután három fertőzöttet diagnosztizáltak az intézményben, illetve karanténba került a hadsereg (Heer) vezérkari főnöke, Alfons Mais is.

Franciaország

Fotó: Getty Images

Franciaországban Macron elnök szó szerint háborút hirdetett a koronavírus ellen, ami manifesztálódik többek közt a hadsereg bevetésében is. A katonák itt is többek közt a karantén betartását fogják ellenőrizni, illetve logisztikai, egészségügyi feladatokat látnak majd el.

A napokban olyan eset is előfordult, hogy katonai kórházakba szállítottak koronavírus-fertőzötteket annak érdekében, hogy tehermentesítsék a polgári kórházakat Mulhouse-ban és Colmarban.

Spanyolország

Fotó: Getty Images

Spanyolországot 15 napra zárták le a hatóságok, a katonaság és a rendőrség együttesen tartatják be az országos karantént. A hadsereg vészhelyzeti egységét, az UME-t a nagyobb városokba küldték be őrjáratozni, ebbe beletartozik Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas és Santa Cruz de Tenerife is.

Spanyolországban van egyébként a második legtöbb fertőzött Európában, a hadsereg bevetése mellett állami irányítás alá helyezték a magánkórházakat és az élelmiszerboltokon, gyógyszertárakon kívül mindent bezártak.

Mi lesz Magyarországon?

Benkõ Tibor honvédelmi miniszter (k) beszél az Irakban szolgálatot teljesítõ magyar katonák helyzetérõl tartott sajtótájékoztatón a Honvédelmi Minisztériumban 2020. február 3-án. Balról Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, jobbról Sándor Zsolt dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfõnökhelyettese. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Hazánkban szerencsére még nem olyan drasztikus a helyzet, mint a nagyobb nyugat-európai országokban, de a Honvédségnek már most kulcsfontosságú szerep jutott a járvány megfékezésében.

A napokban kezdte meg Benkő Tibor honvédelmi miniszter vezetésével tevékenységét a járványhelyzetben létfontosságú vállalatok működéséért felelős akciócsoport. Az akciócsoportnak az a feladata, hogy azokat a szolgáltató- és gyártókapacitásokat, közlekedési, energetikai, gyógyszeripari cégeket biztosítsa, amelyek működése létfontosságú a rendkívüli járványhelyzetben Magyarországon. Közel 140 létfontosságú szolgáltató céget, gyártókapacitást azonosítottak; csütörtöktől 71 vállalatnál működnek különleges irányítási törzsek.

Az akciócsoportok feladata egyelőre annyi, hogy nyomon követik és koordinálják a vállalati munkát. Fő céljuk a fizikai biztonság és a működőképesség feltételeinek biztosítása. Tevékenységükről rendszeresen jelentést adnak a Honvédelmi Minisztériumban létrehozott irányítócsoportnak, amely az országos operatív törzsnek jelent. Szükség esetén akár át is vehetik ezek az egységek a cégek irányítását.

Péntek óta egyébként nagyobb létszámban jelennek meg a katonák az utcákon is. Korábban azt is jelezték a hivatalos szervek, hogy szükség esetén készen állnak a katonáink arra is, hogy az ország élelmiszer-ellátásnak zavartalan működésében is segítsenek, illetve rendelkezik a Honvédség egy mobil laborral is, melyet szolgálatba tudnak állítani.