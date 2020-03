Koronavírus: Egy nap alatt majdnem 400 halott Spanyolországban

Nehéz időket hozott a vállalatoknak is a koronavírus-járvány. Ilyen helyzetben kiderül, hogy ki az igazán sérülékeny, és bár vannak tervek állami mentőövekre, ez nem jelenti azt, hogy minden cég túl is fogja élni ezt az időszakot. A „szupersztár” cégek még erősebbek lehetnek, a gyengék viszont eltűnhetnek. De láttunk már ilyet a történelem folyamán, a Nagy Gazdasági Világválság során új üzleti modellek születtek és nem kizárt, hogy most is ez történik majd. Az biztos, hogy nem lesz egyszerű – írja az Economist.