Koronavírus: ezt a vihart nem fogja minden vállalat túlélni

Nehéz időket hozott a vállalatoknak is a koronavírus-járvány. Ilyen helyzetben kiderül, hogy ki az igazán sérülékeny, és bár vannak tervek állami mentőövekre, ez nem jelenti azt, hogy minden cég túl is fogja élni ezt az időszakot. A „szupersztár” cégek még erősebbek lehetnek, a gyengék viszont eltűnhetnek. De láttunk már ilyet a történelem folyamán, a Nagy Gazdasági Világválság során új üzleti modellek születtek és nem kizárt, hogy most is ez történik majd. Az biztos, hogy nem lesz egyszerű – írja az Economist.

A koronavírus-járvány szignifikáns hatással lesz a világra

– nyilatkozta a FedEx vezetője, Fred Smith a vállalat negyedéves eredményeit bemutató konferenciahíváson néhány nappal ezelőtt, közvetlenül azután hogy története során először volt kénytelen kapacitáscsökkentést bejelenteni. És ő még enyhén fogalmazott – írja az Economist.

A közgazdászok vitatkoznak arról, hogy a recesszió rövid lesz-e, vagy eltart majd egy ideig, de a vállalatok már a világ minden táján érzik a csapást, ha máshol nem, a részvényárfolyamukban biztosan.

A koronavírus mintegy 23 ezer milliárd dollárnyi piaci kapitalizációt tüntetett el a tőzsdéről február közepe óta.

A kormányzatok világszerte korlátozzák a lakosság tevékenységeit, annak érdekében, hogy életeket mentsenek meg. Ezzel viszont jelentős veszteségeket okoznak a vállalatoknak. Kevesebben repülnek, kevesebben járnak étterembe, moziba, kevesebben vannak a szállodákban. A legtöbb amerikai és európai sportesemény fel lett függesztve. Az Apple és a Nike a Kínán kívüli üzletei nagy részét bezárta, a nagy autógyártók, mint a Ford, a Toyota, vagy a Volkswagen sorra állítják le amerikai és európai gyáraikat.

Ez a „vérveszteség” pedig még tovább fog tartani. Egyes becslések szerint New York hoteleinek kétharmada üresen fog állni június végéig. Az éttermek, bárok, amelyeket be kellett zárni, 80 százalékos bevételzuhanással nézhetnek szembe. Az iparági szövetség attól tart, hogy a koronavírusnak nagyobb negatív hatása lesz, mint 2001. szeptember 11-nek és a 2008-as válságnak együttvéve. A Morgan Stanley becslései szerint a kiskereskedelmi egységekbe látogatók száma 60 százalékkal zuhanhat a következő hetekben, ahogy Amerikában és Európában egyre több üzletet zárnak be.

Sok vállalat lesz, amelyik átvészeli ezt a válságot. A kormányzatok igyekeznek a segítségükre sietni, Nagy-Britannia például a héten egy 330 milliárd fontos csomagot jelentett be, ami hitelgaranciákból és egyéb, a vállalatoknak nyújtott támogatásból áll. Donald Trump pedig a remények szerint egy 1000 milliárd dolláros csomagot készít elő.

De lesznek olyan cégek, akik még így sem fogják túlélni a vihart – jósolja az Economist. Túl korai még megmondani biztosan, hogy mely cégek mennek majd csődbe. De kiindulásként érdemes megnézni a likviditást és az üzleti modellt az egyes vállalatoknál, és abból már következtethetünk arra, hogy melyiknél van a legnagyobb kockázat.

A likviditás

Az Egyesült Államokban 394 milliárd dollárnyi befektetési kategóriásba sorolt kötvény és 87 milliárd dollárnyi „junk”-kötvény jár le idén ősszel (a pénzügyi szektorral nem számolva), a jövő évre 461 és 195 milliárd dollár a két szám. Az egyik legnagyobb kockázatot az építőipar jelenti, közel 30 milliárd dollárnyi, 2021 végéig lejáró „junk”-kötvénnyel, ennél még nagyobb a rövid időn belül lejáró gyenge minősítésű papír a média-és szórakoztatóiparban, valamint az energia-és közszolgáltatócégeknél, ahol 35, illetve 56 milliárd dollárra rúg.

Az olajcégekre ráadásul nagy csapást mért az olajár zuhanása, ami a héten a 20 dolláros szint közelébe esett. A Morgan Stanley becslései szerint egy átlagos olajcégnek, amely végez kitermelést, 51 dolláros olajár kell a nullszaldóhoz.

Minden iparágban próbálják megőrizni a vállalatok a készpénzt, amennyire csak tudják. A Norwegian Air Shuttle átmenetileg dolgozója 90 százalékát bocsátotta el, mintegy 10 ezer embert. A Marriott International, a világ egyik legnagyobb hotellánca szintén több tízezer embertől válik most meg.

Annak érdekében, hogy plusz likviditáshoz jussanak, a korábban bebiztosított hitelkereteket igyekeznek lehívni a vállalatok. Példaként említve az AB InBev 9 milliárd dollárhoz, a Boeing 13,8 milliárd dollárhoz juthat hozzá, a Carnival Cruise Line pedig egy 3 milliárd dolláros mentőövvel próbál életben maradni. A Bloomberg adatai szerint az öt nagy szektor (egészségügy, energia, közlekedés, pihenés, bányászat) a hitelkeretük 70 százalékát lehívta eddig, így ez is korlátozott egy elhúzódó válság esetén.

Az üzleti modell

A vállalatok sérülékenysége a likviditás mellett az üzleti modellekből is adódik és ilyenkor kiderül, hogy ki mennyire érzékeny, kinél milyen hatása van egy járványnak. Ha az Apple például most nem ad el egy iPhone-t, mert be kellett zárnia az üzletét, később még el tudja adni, mert a kereslet ugyanúgy meglesz rá, csak időben máskor jelentkezik. Viszont a most elmaradó étterem-és mozilátogatások örökre elvesztek, ezeket nem fogják „békeidőben” bepótolni az emberek.

De lesz néhány olyan vállalat, akik nem csak hogy túlélnek, de konkrétan virágozni fog az üzletük. A szupermarketek pillanatnyilag alig tudják tartani a lépést a pánikvásárlókkal. A Kimberly Clark és a többi wc-papírgyártó szárnyal, miután emberek fanatikusan vásárolják fel a termékeiket, akárcsak a tisztítószerek, mint a Clorox vagy a Purell gyártói. De ez nem fog örökké tartani, az első reakciók után szépen elül majd a pánik.

Más iparágak viszont hosszabb távon is lendületet kaphatnak. Sokan kénytelenek otthon dolgozni, vásárolni és szórakozni, ami az online vállalatoknak hosszabb távon is plusz bevételi forrást jelenthet. Az olyan vállalati chatszolgáltatók, mint a Zoom, a Microsoft Teams, a Slack, a WeChat Work iránti hirtelen megugrott a kereslet, a Sensor Tower elemzőcég adatai szerint az ilyen jellegű alkalmazások felhasználóinak száma a január eleji 1,4 millióhoz képest 6,7 millióra nőtt márciusra. Az egyik online fizetési megoldásokat kínáló cég arról számolt be, hogy Nagy-Britanniában az olyan szórakoztatóipari szolgáltatások, mint a Netflix előfizetőinek száma 12 százalékkal ugrott meg egy hónap alatt (február végéig bezárólag), ételházhozszállításra pedig 9 százalékkal többet költöttek az emberek.

Az Amazon már elkezdett munkaerőt toborozni, hogy a megugró internetes vásárlásokat teljesíteni tudja, mintegy 100 ezer ember felvételét tervezi. A hagyományos kiskereskedelmi láncok elkezdték az online szolgáltatásaikat felpörgetni. A Gordon Haskett kutatócég szerint minden háromból egy élelmiszert online vásároltak meg a múlt héten, a felét a Wal-Marton keresztül. A folyamat nagy nyertese lehet például a Tesco és a Sainsbury Nagy-Britanniában, miután nagy versenytársaik, az Aldi és a Lidl nem invesztáltak az internetes rendelésbe.

Ezeken felül nagy nyertesek lehetnek még azok a gyógyszergyártók, vagy biotech-cégek, amelyek oltóanyagot vagy gyógyszer fejlesztenek. Az egyik nagy reményekkel övezett készítményt a Gilead Sciences fejleszti, a társaság részvényei idén 20 százalékkal ugrottak meg.

A szupersztárok még erősebbek lehetnek

Könnyen megtörténhet, hogy a koronavírus következményeként tovább koncentrálódik a vállalati szféra és még inkább a néhány „szupersztár” vállalat kezébe kerül a hatalom. A légitársaságoknál például várható egy jelentős konszolidáció Amerikában és Európában is, a versenyképes cégek fognak életben maradni.

A legrugalmasabb üzleti modellel és a legnagyobb készpénztartalékokkal rendelkező vállalatok most olcsó akvizíciókkal is nagyobbra nőhetnek.

Már megindultak a pletykák, hogy az Apple, amely jelenleg több mint 200 milliárd dollárnyi készpénzállománnyal rendelkezik, megvásárolhatja a Disney-t, amelynek árfolyama a felére zuhant január óta. Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway 128 milliárd dolláron ül, amiből vásárolgathat most olcsón, a kockázati tőkés társaságok pedig tavaly rekordot döntve 888 milliárd dollárt vontak be, ami szintén jó lehetőségeket ad.

Az 1930-as évek nagy gazdasági világválsága nagy pusztítást végzett, de radikálisan megváltoztatta az üzleti modelleket számos iparágban, az autógyártástól kezdve a szórakoztatóiparon át a szépészeti termékekig. A mai válság szintén eredményezhet újjászületéseket. De a történelem hasonló időszakaiból kiindulva ez nem fog könnyen menni.

Címlapkép: Getty Images