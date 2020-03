Koronavírus: közölték, milyen esetben lesz kijárási tilalom Magyarországon

Otthon vannak azok is, akik pozitívnak bizonyultak, de enyhe a tünetük. Otthon vannak azok is, akik a járványterületről tértek haza és hatósági karanténban vannak. És otthon vannak azok is, akik máshonnan érkeztek haza külföldről és inkább önként vállalták a karantént - sorolta.

Aki karanténban van, az azt jelenti, hogy nem hagyja el az otthonát. Nem ugrik le a boltba például

- húzta alá. Amennyire lehet, valósuljon meg szükség esetén az elkülönítés. Gyakori fertőtlenítés szükséges - mondta. A vírus érzékeny a klór tartalmú fertőtlenítő szerekre. Ha hipo nem használható bizonyos felületre, akkor vegyünk virucid készítményt - javasolta. Dupla falú szemetes zsákot használjunk, ha fertőzött van a lakásban.