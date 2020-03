Még legalább nyolc hétig maradnak a szigorú korlátozások Belgiumban

Noha Belgium lakossága fegyelmezetten követi a koronavírus visszaszorítása érdekében bevezetett vészhelyzeti intézkedéseket, a járványügyi helyzet alakulása miatt a rendkívüli rendelkezések legalább további nyolc hétig érvényben maradnak - mondta Maggie De Block egészségügyi miniszter a De Zondag című flamand nyelvű belga hetilapnak vasárnap.

A miniszter hangsúlyozta, annak érdekében, hogy elkerüljék egyszerre túl sok ember kórházi kezelését, a kormány szigorú intézkedéseket hozott a járvány okozta megbetegedések számát jelző növekedési görbe elsimítására.

Amit kérünk az emberektől, nem könnyű. Meg kell ugyanis változtatnunk mindennapi szokásainkat. De nincs más út

- fogalmazott.Noha Belgiumban csak részleges kijárási tilalom van érvényben, Maggie De Block azt kérte: "mindenki maradjon otthon". A miniszter tájékoztatása szerint a szövetségi kormány egymilliárd eurót különített el a kórházak számára a koronavírus-járvány okozta megnövekedett nyomás kezelésére. A rendkívüli támogatás legkésőbb április közepén érkezik meg a kórházakhoz, ami lehetővé teszi számukra, hogy elegendő likviditással rendelkezzenek kiadásaik fedezéséhez. Ilyen a felszerelések beszerzése, a betegek kórházak közötti elosztásának költségei, valamint a személyzet fizetése is - mondta.

Azt is közölte, hogy a koronavírus-tesztek iránti növekvő kereslet összehangolása érdekében munkacsoportot hoztak létre a tesztelési kapacitás maximalizálása érdekében. A csoport munkájába klinikai és kórházi laboratóriumok, orvosi egyetemek, biotechnológiai és gyógyszeripari vállalatok, valamint kereskedelmi partnerek vesznek részt, ugyanis az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetése szerint a járvány tetőzését követően is elengedhetetlen a vírus terjedésének intenzív nyomon követése az újabb megfertőződések elkerülése érdekében - mondta.

"Az összes érintett fél teljes sebességgel dolgozik a szükséges tesztelési kapacitás mielőbbi növelése érdekében" - fogalmazott. Vasárnap nyilvánosságra került sajtóinformációk szerint a Belgiumba pénteken érkezett mintegy ötmillió sebészeti védőmaszk nem nyújt hatékony védelmet a cseppfertőzés útján terjedő koronavírus-megbetegedés ellen. Pierre-François Laterre, a brüsszeli Saint-Luc egyetemi klinika intenzív osztályának vezetője szerint a sebészeti maszkok nem nyújtanak abszolút védelmet sem a kórházi személyzet, sem pedig a szállítmány második számú kedvezményezettjei, az idősotthonok lakói számára sem.

"A semminél jobb, azonban nem elégséges" - fogalmazott. A La Libre Belgique című belga napilap vasárnapi cikkében arról írt, hogy a megfelelő védelem hiánya miatt a kórházakban dolgozók közt nő a megbetegedés miatti aggodalom. Leginkább attól tartanak, hogy nem tudják megfelelően ellátni a betegeket az elkövetkező napokban és hetekben, mivel a kórházakban lassan elfogy a részecskeszűrővel ellátott FFP2-es és FFP3-as szájmaszk. Egyes kórházakban az ápolók naponta, névvel ellátott borítékban egy maszkot kapnak, ám ennek napi többszöri levétele és újbóli használata kockázattal jár. Egyes osztályokon a személyzetnek ugyanazt a maszkot kell viselnie két vagy három napig, bár a szűrők hatékonyságának élettartama legfeljebb hat-nyolc óra - írták.

A belga sajtó beszámolt arról is, hogy a kórházak várható túlterheltsége miatt komoly akadályokat jelenthet a betegek ellátása az elegendő kapacitás hiánya miatt. A kórházaknak hamarosan arról kell dönteniük, kik szorulnak kórházi, azon belül sürgősségi kezelésre, és kiknek elégséges az otthoni ápolás biztosítása.

A brüsszeli közlekedési vállalat (STIB) bejelentette, csökkenti járatainak gyakoriságát, a "módosított menetrendet azonban úgy alakítják ki, hogy az megfeleljen az utazási igényeknek". Hétvégeken a járatszám a felére, hétköznapokon mintegy 15 százalékkal csökken - közölték.

A közegészségügyért felelős belga hatóság (SPF) arról tájékoztatott, hogy vasárnapra virradóan újabb 586 beteget, összesen immár 3401 embert diagnosztizáltak koronavírussal. Szombaton és vasárnap ezzel több, mint ezerrel nőtt a fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában újabb 8 ember halt meg, ezzel 75 ember vesztette életét a járvány kezdete óta. Szombaton újabb 335 embert szállítottak kórházba, akikkel együtt 1380-ra emelkedett a kórházi ellátásban részesítettek száma. Ez idáig 340 ember hagyhatta el gyógyultan a kórházat Belgiumban.

A La Libre Belgique arról írt, hogy a rendőrség fokozottan ellenőrzi a szabad mozgás részleges tilalmának betartását, ugyanis a hideg, de napos idő ellenére sokan indulnak a belga tengerpart irányába. Mivel a legszükségesebb elintéznivalókat leszámítva nem szabad az utcán tartózkodni, rendőrségi nyilatkozat szerint a tilalom megszegése azonnali büntetéssel jár - közölték.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a De Zevende Dag nevű flamand nyelvű televíziónak adott vasárnapi nyilatkozatában európai válságközpont létrehozását, és az európai polgári védelem megerősítését sürgette.

A koronavírus okozta válság egyik tanulsága, hogy "szilárdabb európai szintű megközelítésre van szükség a válságkezelés sikeréhez

- monda. "Noha vannak eszközeink, a jövőben alapvető fontosságú lesz, hogy még több forrás, felszerelés és mobilizálható személyzet álljon rendelkezésre" - fogalmazott.

Maggie De Block, a VRT flamand nyelvű belga közszolgálati televízió egyik délutáni műsorában bejelentette: a kormány 759 újabb kórházi férőhelyet létesített a koronavírussal megbetegedettek számára.

Tájékoztatása szerint a nemrégiben elfogadott sürgősségi tervnek köszönhetően várhatóan ezt a számot tovább növelik. A pótágyak elhelyezése azt jelenti, hogy jelenleg összesen 2650 ágy áll a betegek rendelkezésére a belga kórházak intenzív osztályain - tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images