21 ember gyógyult meg a koronavírusból Magyarországon

Afrikában is terjed az új koronavírus-járvány, a fertőzöttek száma 43 országban hétfőre megközelítette a másfél ezret, 45 ember meghalt az afrikai betegségmegelőző központ (CDC) adatai szerint. A fertőzöttek közül 124-en épültek fel.

Egyetlen nap alatt 128-ról 402-re nőtt hétfőre az új koronavírussal fertőzöttek száma az 58 milliós lélekszámú Dél-afrikai Köztársaságban - amely így a legfertőzöttebb ország lett a kontinensen -, tovább növelve az exponenciális növekedéssel kapcsolatos aggodalmakat.

A legtöbb esetet az 5,7 millió lakosú Johannesburgot is és a 2,4 milliós fővárost, Pretoriát is magában foglaló Gauteng tartományból jelentették az egészségügy-minisztérium adatai szerint. Halálesetről eddig nem érkezett jelentés. Az esetek többsége Európából és máshonnan visszatért utazó, de szaporodnak a helyi fertőzések is.

Cirill Ramaphosa elnök, aki hétfőn beszédet intéz a lakossághoz, korábban országos katasztrófahelyzetet rendelt el, és több intézkedést is hozott a járvány megfékezésére.

A hadsereg legalább egy gyalogsági alegységet készül felvonultatni minden tartományba, Gautengbe kettőt is. Az intézkedés hétfőtől 21 napon át lesz érvényben.

Egyiptomban hétfőn bejelentették a második magas rangú katonatiszt halálát is. Szafi Abdel-Halim Davud vezérőrnagy az utóbbi napokban a nyilvános helyek fertőtlenítését intézte - jelentette az állami televízió. A vízgazdálkodásért felelős Háled Saltut tábornok haláláról vasárnap este számoltak be. Több más magas rangú katonai vezető vírustesztje is pozitív lett. Egyiptomból összesen 327 megbetegedést és 14 halálesetet jelentettek. A vírus az ország 27 kormányzóságából 24-ben van jelen.

Algériában 201, Marokkóban hétfőn 115 esetet tartottak nyilván az afrikai CDC szerint.Két nyugat-afrikai ország, Gambia és a kontinens legnépesebb állama, Nigéria hétfőn jelentették az első, SARS-CoV-2 vírus okozta haláleseteket. Gambiában egy Szenegálból érkezett 70 éves bangladesi imám,

Nigériában pedig egy 67 éves, nemrégiben Nagy-Britanniából hazatért nigériai férfi halt meg. Gambiából kettő, Nigériából 36 megerősített megbetegedést jelentettek.

Zimbabwéban is bejelentették az első halálesetet hétfőn. A két első fertőzött egyike, egy 30 éves férfi halálát okozta a vírus Hararéban - jelentette a ZBC nemzeti műsorszolgáltató. Emmerson Mnangagwa elnök a múlt héten minősítette a világjárványt országos katasztrófának.

Libériában, ahol hétfőn először jelentettek három megbetegedést, hétfőn három hétre felfüggesztették a légijáratokat, Etiópia lezárta a határait, Eritrea pedig gyakorlatilag elrendelte az elkülönítést és betiltotta a tíz főnél nagyobb rendezvényeket. (MTI)