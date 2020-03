Léptek a magyar élelmiszerláncok - Mi változik a koronavírus hatására?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A legtöbb magyar kiskereskedelmi boltlánc változatlan nyitvatartással várja vásárlóit a veszélyhelyzetben is, ugyanakkor az Aldi például már ezen is változtatott. Sok bolt biztosítja ezen felül, hogy beszállítóik révén árukészletük stabil, de azért egy-egy város, egy egy boltjában lehet, hogy lassabban ér oda néhány termék. Az Auchan online shopjáról például nem is lehet rendelni, a Spar üzletek bizonyos termékeikre darabszám korlátokat vezettek be.