Magyar cég önfertőtlenítő falburkolatot gyártana

Saját kutatás-fejlesztése eredményeként heteken belül piacra dobhatja önfertőtlenítő falburkolatát a Graboplast, amely a speciális felületkezelésnek köszönhetően vegyszer nélkül képes lebontani a mikroorganizmusokat, így a vírusokat és baktériumokat is. A győri székhelyű vállalat azt követően kezdte el fejleszteni a falburkolatot, hogy a saját szabadalma alapján gyártott, több éve elérhető padlóburkolata már több országban bizonyított a fertőzések elleni küzdelemben – áll a cég közleményében. A vállalat szerint a speciális falburkolat a most épülő mobil járványkórházakba is bekerülhet.