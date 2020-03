Magyarok százezrei maradnak munka nélkül - mutatjuk, mit kell most tenniük

Rengetegen veszítették el az állásukat a koronavírus-járvány kitörése miatt, és várhatóan még nagyon sokan fogják. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter néhány nappal ezelőtt arról beszélt, hogy "sok százezres" munkanélküliséggel számol a kormányzat. Sokak számára most az egyetlen bevételi forrás az álláskeresési járadék lesz. Mutatjuk, mi a teendő, ha igényelni szeretnéd a juttatást.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter néhány nappal ezelőtt arról beszélt, hogy "sok százezres" munkanélküliséggel számol a kormányzat. Az elmúlt héten több gyár és bizonyos szolgáltatások is leálltak, ennek eredményeként pedig már most sokan vannak, akiknek veszélybe került a megélhetése a járvány miatt, a számuk pedig a jövőben várhatóan nőni is fog.

A Pénzcentrum annak járt utána, mit tehet most az, aki elveszítette az állását. Három hónapra ugyanis biztos bevételi forrást jelenthet az álláskeresési járadék. A portál megnézte, hogyan zajlik most, a koronavírus idején az ügyintézés, be kell-e menni személyesen, vagy online is le lehet bonyolítani a papírmunkát. Mint kiderült, nincs egységes eljárásrend: van, ahol óva intenek mindenkit attól, hogy személyesen befáradjon a foglalkoztatási osztályra, máshol közölték, a személyes találkozás kötelező, de adnak időpontot és így elkerülhető, hogy hosszasan kelljen várakozni.

Még több részlet a Pénzcentrum cikkében.