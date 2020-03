Végre jó híreket tudunk mondani a koronavírus terjedéséről

A koronavírus-járvány vasárnapi adatai adnak némi reményt, hogy csillapodik a terjedés üteme. Az eddigi gyorsuló trend ugyanis Európa több nagy országában egyenletes növekedéssé "szelídült". Természetesen trendváltásról még korai lenne beszélni, de a számok óvatos bizakodásra adhatnak okot, hogy a korlátozó lépések és a lakossági óvatosság lassan meghozzák az eredményeket.

A három fertőzési góc közül Dél-Korea már hosszabb ideje nagyon kedvező képet mutat, mert bár napi száz körüli új esetet regisztrálnak ugyan a hatóságok, az egyenletes növekedés kifejezetten visszafogott az összes esetszámhoz viszonyítva. Egyenletes növekedésre váltott az iráni betegszám is, ám szinte biztosra vehető, hogy itt sokkal súlyosabb a helyzet - valószínűleg jelenleg a legsúlyosabb a világon. Olaszországban még mindig nagyon sok az új napi eset, de kevesebb, mint az elmúlt két napon (hozzávetőleg a péntek-szombati 6000 és 6500 után tegnap 5500 új vírushordozót regisztráltak). A halálozási szám is csökkent némiképp (közel 800-ról 651-re), de ez még így is a második legmagasabb adat.

Európa nagy (és leginkább fertőzött) országai közül Franciaországban egyenletes betegszám-növekedést tapasztalunk, a többi általunk kiemelten figyelt országban kisebb pedig lassulást. Korai lenne még erős következtetéseket levonni, de így kétségtelenül kedvezőbb a kép, mintha még mindig gyorsulásról kellene beszámolnunk.

Az Egyesült Államokban viszont egyáltalán nem ez a helyzet, itt a gyorsuló trend kitart. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a tengerentúlon intenzívebb tesztelésre váltottak a hatóságok, és ez vezet gyors esetszám-növekedéshez. Azt ugyanis már régóta lehetett sejteni, hogy az USA adatai a valóságosnál jóval kedvezőbb képet festenek a járványhelyzetről.

Címlapkép: Microsoft