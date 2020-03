40 év alatt először lehet veszteséges a japán jegybank – Papíron fizetésképtelenné is válhat

2-3 ezermilliárd jen, tehát mintegy 18-27 milliárd dollár közötti összeg az, amit a japán jegybank eddig nem realizált veszteségként elkönyvelhet a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) tartásán, ezzel pedig előtérbe kerültek azok a félelmek, hogy a jegybank 40 év alatt most először zárhat veszteséges évet. Márpedig ha a japán jegybanknak rosszul megy, azt a japán részvénypiac is megsínyli – számol be a hírről a Reuters.

A japán jegybank pénzügyi éve jövő kedden zárul, a helyi részvénypiac pedig kiemelten figyeli a központi bank pénzügyeit, miután közel 30 ezermilliárd jennyi ETF-et tart és ebben a hónapban duplázta vásárlásait.

Amennyiben a részvénypiac tovább esik a koronavírus okozta pánik miatt, a jegybank összes tartaléka eléghet és papíron fizetésképtelenné is válhat – figyelmeztet néhány elemző. A félelmek abból adódnak, hogy a jegybank jelentősen bevásárolt a drága részvénypiacokon, azóta pedig az indexek értéke, köztük a Nikkei is jelentősen visszaesett.

A japán jegybank 2013-ban kezdett el részvényeket vásárolni (éves szinten ezermilliárd jen értékben), akkor a Nikkei értéke 12 000 körül volt. A vásárlási ütem 2014-ben 3 ezermilliárd jenre, 2016-ban 6 ezermilliárdra ugrott fel. A jegybank célja ezzel a gazdaság és az infláció fellendítése volt, de sokak szerint ez csak közvetlen beavatkozás volt a részvényárak emelése céljából.

Hirosi Ugai, a JP Morgan szenior elemzője szerint a 2-3 ezermilliárd jennyi nem realizált veszteség mintegy 1,7 ezermilliárd jennyi profitot törölhet ki a jegybanknál, amit a masszív kötvényállományának kamataiból nyer. Az elemző szerint valószínű, hogy a jegybank két, összesen 6 ezermilliárd jennyi tartalékot is felhasznál majd a veszteségei fedezésére. Szerinte ez a tartalék elég lesz ahhoz, hogy fedezze a veszteséget még akkor is, ha a Nikkei a mostani szintről 20%-ot 14 393 pontig gyengülne.

Yuuki Fukumoto, az NLI Research stratégája szerint a jelenlegi helyzetben van értelme részvényvásárlásba kezdenie a jegybanknak, ezzel ugyanis csökkenteni tudja a piacokon lévő kockázati prémiumot. De az biztos, hogy ha ebből az esetből lehet tanulni valamit, az az, hogy felesleges a jegybanknak részvényeket venni akkor, amikor jól megy a gazdaságnak.

Az elemzők szerint a jegybanki részvényvásárlások akadozhatnak, ha valóban veszteséggel zár a központi bank, erre maga a bank is utalt szerintük a hónap elején tette bejelentésében, amikor arról tájékoztatott, hogy a részvényvásárlási küszöböt éves szinten 12 ezer milliárd jenre emeli. A közleménynek azonban volt egy lábjegyzete is, amely szerint a jegybank éves szinten 6 ezer milliárd jennyi ETF-et vesz elméletben, de ez az összeg a piaci körülményektől függően csökkenhet és nőhet is. Ez a lábjegyzet az elemzők szerint csalódást okozott a részvénypiacokon és csökkentette is a bejelentés hatását a részvényárakra.

Címlapkép: Yuya Shino/Bloomberg via Getty Images