Végre jó hírek is érkeztek az autóiparból a koronavírus-járvány pusztítása után

Míg Európában egymás után állítják le termelésüket az autógyártók és beszállítóik a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében, addig Kínából végre jó hírek érkeznek. A világ vezetői autóipari vállalati sorra nyitják újra gyáraikat és a beszámolók szerint a kereskedésekbe is egyre nagyobb számban térnek vissza a vásárlók.

A Daimler ismét megnyitotta gyárát Kínában, ahol az autók iránti kereslet élénkülése tapasztalható ismét – jelentett ki Ola Kallenius. A cégcsoport ügyvezető igazgatója hozzátette, a szalonjaink többsége ismét kinyitott és visszatértek a vásárlóink is, napról napra egyre több ember érkezik - írja az Automotive New Europe összefoglalójában.

A hónap elején a Volvo is újraindította termelését kínai üzemeiben azt követően, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása miatt a tervezettnél hosszabb leállásra kényszerült. A vállalat most arról számolt be a szalonjaiban tapasztalható forgalomnövekedés alapján, hogy az üzletmenet kezd visszatérni a régi kerékvágásába a világ legnagyobb autópiacán.

A Webasto, amely a napfénytetők, lenyithatótető-tetőrendszerek, valamint az állófűtések piacvezető beszállítója szintén újraindította termelését kínai üzemeiben. A vállalat ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a megrendelőik csökkentett kereslete miatt egyelőre csak durván 60 százalékos kapacitáskihasználtság mellett folytatják a termelésüket.

A francia autóipari beszállító, a Faurecia szintén arról számolt be, hogy minden kínai gyárában újraindította a termelését. A kapacitáskihasználtság ezekben az üzemekben 70 százalék környékén alakul, de arra számítanak, hogy a helyi gyártás visszatér majd a korábbi szintre.

Korábbi anyagainkban részletesen foglalkoztunk azzal, mekkora problémát jelentett az autóipar számára a koronavírus váratlan megjelenése és gyors elterjedése Kínában és mindez mekkora visszaeséseket okozott az értékesítésekben, gyártásban.

