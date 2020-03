Először történt ilyen: az 1 és 3 hónapos amerikai kincstárjegy is mínuszba fordult

Új dolgot tapasztalhattak meg az amerikai pénzpiacok a koronavírus miatt: negatív kamatokat az állampapírokon - írja a CNBC.

Ma az 1 és 3 hónapos kincstárjegyek hozama is nulla alá bukott, másfél héttel azután, hogy a Fed nulla közelébe vágta irányadó kamatát. A negatív hozamokra az is hatással van, hogy a befektetők keresik a biztonságosabb eszközöket a piaci turbulencia idején, ez pedig az amerikai állampapírok iránti keresletet is felhajtotta.

Most először fordult elő 4,5 év alatt, hogy mindkét kincstárjegy hozama rövid időre, de negatívba fordult, -0,002%-ot kitéve.

Elemzők szerint a papírok iránti kereslet azért is nagy, mert ezek a leglikvidebb eszközök az amerikai piacon. Az elmúlt héten még nagy volt az eladói nyomás az állampapírpiacon is, mivel mindenki készpénzhez akart jutni, de a Fed által bejelentett intézkedéseknek köszönhetően a kincstárjegyek jelenleg biztonságosabbnak tűnnek.

