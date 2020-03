Felügyeleti sandboxot építenek az oroszok

Az orosz kormány is lassan engedélyezheti a felügyeleti sandboxokat, melyen belül olyan újfajta technológiákkal lehet kísérletezni, mint a mesterséges intelligencia vagy a megosztott főkönyvi technológia – írja a Coindesk

Az erre irányuló törvényjavaslatot március 17-én nyújtotta be Mihail Misusztyin miniszterelnök, több kísérleti technológiát is megemlít benne, többek közt a megosztott főkönyvi technológiát is. A kriptoguruk nagy fájdalmára a kriptodevizákat vagy a blockchaint közvetlenül nem említik meg a javaslatban.

A javaslat szerint nemcsak egy központi sandbox jönne létre, hanem az ország régiós irányítási szervei saját sandboxokat hozhatnak létre. A fintech-kezdeményezéseket az orosz jegybank ellenőrzi majd.

A felügyeleti sandboxok (magyarul homokozó) arra jók, hogy bizonyos szabályozási elvárások alól rugalmasságot adnak az innovatív vállalatoknak annak érdekében, hogy több mozgásterük legyen fejleszteni kísérleti technológiákat. Magyarországon az MNB a fintech-szektorra vonatkozóan működtet már ilyet.