Rendkívüli lépésre készül a Volkswagen a koronavírus miatt - Németországban 80 ezer dolgozóját érintheti

A Volkswagen csoport rövidített munkaidő bevezetését tervezi, amely mintegy 80 ezer dolgozóját érintheti majd Németországban. A lépésre azt követően kerülhet sor, hogy a világ legnagyobb autógyártója leállította európai gyárait annak érdekében, hogy megfékezze a koronavírus gyors terjedését.

A németországi törvények szerint a rövidített munkaidő bevezetését követően az állam köteles pótolni a munkavállalók fizetésének azon részét, amely az intézkedés miatt kiesik – írja a Bloomberg beszámolójában.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy első vészhelyzeti intézkedésként átalakították a rövidített munkaidő intézményét Németországban. A koronavírus-járvány miatt bajba került cégek az eddigi 30 százalék helyett már akkor bevezethetik a kieső bér egy részének közpénzből finanszírozott pótlására épülő rövidített munkaidőt, ha dolgozóik 10 százalékánál kell csökkenteni a munkaidőt. További könnyítés volt az is, hogy az alkalmazottak mellett a munkaerő-kölcsönzés révén foglalkoztatott munkatársak esetében is igényelhető a támogatás. Bevezették azt is, hogy a vállalatok visszaigényelhetik a nem ledolgozott, de mégis kifizetett munkaórák után járó bérre rakodó társadalombiztosítási járulékokat.

A Volkswagen szóvivője beszámolt arról is, hogy a rövidített munkaidőt fokozatoson vezeti majd a vállalat alsó-szászországi, hesseni és szászországi gyáraiban április 3-ig. A cégcsoport más márkáit, az Audit, a Porchét és az MAN-t szintén érinti majd a rövidített munkaidő bevezetése.

A vállaltok olyan rendszerszintű zavarokkal szembesülnek, amelyek szintje messze meghaladja a 2008-2009-es válságban tapasztaltakét – jelentette ki Bernd Althusmann, a Volkswagen felügyelőbizottságának tagja, Alsó-Szászország gazdasági minisztere a koronavírus miatt kialakult helyzettel kapcsolatban.

A fentiekkel kapcsolatban fontos azt is elmondani, hogy a Volkswagen csoport az elmúlt hetekben nagyon szigorú intézkedéseket hozott a koronavírus megfékezése érdekében. Európa mellett leállította oroszországi és dél-amerikai termelését is ideiglenes, ugyanakkor a Kínában már fokozatosan futtatja fel ismét gyártását a német vállalatcsoport.

