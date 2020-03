Ezeket a magyar ágazatokat roppanthatja meg a koronavírus

Az MNB jelentése szerint az autóipar, a turizmus, és a kulturális szolgáltatások, valamint a szállítmányozás visszaesése egyaránt visszaveti a magyar gazdaság növekedést.

A koronavírus terjedése a szokásosnál is nagyobb bizonytalanságot eredményez a gazdasági prognózisokban, a vírus terjedése a makrogazdasági környezetben általában megszokott lineáris hatások helyett erős nem-lineáris hatásokkal jelentkezik, ami az ágazatok széles körében szinte azonnal teljes leállásokat is okozhat - írja az MNB inflációs jelentése. A vírus terjedésével a hazai gazdaság szempontjából kulcságazatok is kényszerülhetnek termelésük átszervezésére vagy ideiglenes beszüntetésére, boltjaik bezárására, szolgáltatásaik felfüggesztésére. Ráadásul egyelőre a járvány időbeli lefutása sem feltérképezett, ami tovább nehezíti a növekedési hatások tartósságának megítélhetőségét.

Autóipar

A koronavírus hatására a legnagyobb járműipari szereplők átmenetileg hazánkban is felfüggesztették a termelést. A járműipar jelentősége meghatározó a magyar gazdaságban. 2018-as adatok szerint az ágazat a GDP 4,3 százalékát és a nemzetgazdasági foglalkoztatás 2,6 százalékát tette ki. A szűken vett járműgyártás ágazat foglalkoztatottsága tavaly meghaladta a 175 ezer főt. Hazánkban a járműipar az export közel 14, míg az ipari hozzáadott érték közel egy ötödét, 17,5 százalékát tette ki.

A négy hazánkban működő autógyár (Audi, Mercedes, Opel és Suzuki) termelése közvetlenül a GDP közel 2 százalékát adja, míg becsléseink szerint a járműipari teljesítmény jelentős hányada az említett szereplőkhöz kapcsolódik. Ugyanakkor természetesen az ideiglenes leállások és a különböző termelési korlátozások a beszállítói láncokban is átmeneti kieséseket okozhatnak. A járműipar teljesítménye leginkább a fém- és gumiipart, a kereskedelmi és szállítási szolgáltatásokat, valamint a mérnöki tevékenységeket befolyásolja.

Becsléseik szerint az Audi, a Mercedes, a Suzuki és az Opel termelésének 1 hónapra történő leállása a beszállítói láncokra kifejtett hatásokkal együtt összességében az éves GDP szintjére mintegy 0,3-0,4 százalékpontos hatással lehet.

Turizmus

A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat közvetlen részesedése a hazai GDP-ben közel 2 százalék körül alakul, míg a szektor mintegy 185 ezer embert foglalkoztat. A turizmus kapcsolódó ágazatait is vizsgálva – a KSH ún. szatelit számlái alapján – az ágazat súlya még jelentősebb. A turizmushoz kapcsolódó személy- és áruszállítás, kulturális programok és szórakoztatóipar figyelembevételével a szektor részaránya meghaladja a GDP 6 százalékát is, mely ágazatokra azonban még külön is kitérünk.

Hazánkban 2010 óta közel 80 ezer férőhellyel bővült a szálláshely-kapacitás, mely jelenleg meghaladja a 380 ezer férőhelyet. Az ország egyre kedveltebb célpontja a külföldi turistáknak: 2018-ban mintegy 58 millió külföldi vendég érkezett Magyarországra, 70 százalékuk Budapestre. Kiadásaikat tekintve közel 2100 milliárd forintot költöttek hazánkban, mely a turisztikai költések mintegy 60 százalékát jelenti. A turizmus ágazat árbevételének jelentős része a nyári hónapokra koncentrálódik. A kora tavaszi hónapok fontos, de nem meghatározó jelentőségűek a szálláshelyek bevételeiben: március-április során az éves bevételek mintegy 13 százalékát realizálják a szálláskiadók.

Az MNB számításai szerint egy havi, a kora tavaszi évszakban bekövetkező leállás

a turizmusban és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokban mintegy 0,4-0,5 százalékpontos hatással van a hazai éves GDP növekedés ütemére.

Ugyanakkor amennyiben a leállások a nyári hónapokra is áthúzódnak, akkor a havi kiesés is már nagyobb lehet.

Kulturális szolgáltatások

A kulturális célú szolgáltatások a hazai gazdasági hozzáadott érték 1,5 százalékát teszik ki, és teljes munkaidőben mintegy 80 ezer embert foglalkoztatnak. A járványhelyzet következtében a szórakoztatóipar is leállásra kényszerül. Bezártak a színházak, mozik, múzeumok, a koncertek és sportesemények is elhalasztásra kerülnek, valamint több területen a sportegyesületek működését is felfüggesztették.

SZÁMÍTÁSAINK SZERINT EGY HÓNAPNYI KIESÉS A SZŰKEN VETT KULTURÁLIS SZEKTORBAN MINTEGY 0,1 SZÁZALÉKPONTOS HATÁSSAL BÍR A HAZAI NÖVEKEDÉSI ÜTEMRE - ÍRJA AZ MNB.

Szállítmányozás

A hazai szállítmányozási ágazat (szállítás és raktározás) a GDP 5,1 százalékát teszi ki. Az ágazat közel 300 ezer embert foglalkoztat, így a teljes foglalkoztatáson belüli aránya nemzetközi összevetésben is magas. A szállításon belül a személyszállítás részesedése mintegy 40 százalékot tesz ki, mely a távolsági és helyközi, a közúti, vasúti és légi személyszállítást egyaránt magába foglalja. Az árufuvarozáson belül a közúti szállítás részesedése 76 százalék, a vasút részesedése 20 százalék. Feltételezéseik szerint a járvány eltérően érintheti a személy, valamint az áruforgalmat. A személyszállítás esetében míg a turizmushoz kapcsolódó távolsági személyforgalom (elsődlegesen légi közlekedés) nagy része átmenetileg leállhat, addig a közúti és vasúti forgalom csökken ugyan, de nem esik ki teljesen.

Az áruforgalom alakulását kettős tényezők alakítják: a megnövekedett on-line kiskereskedelmi forgalom a belföldi áruszállítást pozitívan érinti, míg a szigorúbb határellenőrzések bevezetése, a feldolgozóipar lassulása és a nagykereskedelem részleges kiesése negatívan érintheti a nemzetközi árufuvarozást.

Számításaik szerint egy kora tavaszi hónap hatása a hazai GDP-ben mintegy 0,2 százalékpont.

Az áru- és személyszállításhoz kapcsolódóan a szállítási szektor ideiglenes második negyedévi lassulásával számol az MNB, mely az ipari termelés és a fogyasztás utólagos pótlásával összhangban az év második felében várhatóan korrigál.

Balatoni András, az MNB igazgatója összességében hangsúlyozta, miután járványügyi szakemberek sem tudják megjósolni, hogy meddig tart a járvány, így a közgazdászok sem, az azonban biztos, hogy nagyon sokat befolyásol a gazdaság teljesítményét tekintve, ha csak egy hónappal korábban vagy később ér véget a járvány.

