Ezreket érint a döntés: újabb autóipari vállalat áll le Magyarországon

A nemzetközi trendeknek megfelelően idehaza is sorra zárják be gyáraikat az autóipari beszállítók. Nem meglepő tehát, hogy a szakszervezettel és az üzemi tanáccsal egyeztetve a sopronkövesdi Autoliv is felfüggesztette a termelését a szerda éjszakai műszak végeztével április 6-ig – írja a Kisalföld.