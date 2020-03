Koronavírus: a spanyol helyzet drámaibb, mint az olasz, miközben már a belga-holland párosért aggódhatunk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Két ijesztő ábrát is közölt az európai koronavírus helyzet romlásáról mai összesítő anyagában a Nordea Bank és az egyik arra mutat rá, hogy az olasz helyzetnél is rosszabb már a spanyol a fertőzések terjedését tekintve, míg a másikon arra, hogy mindeközben a belga-holland halálozási adatok is drámaibb irányba haladnak, mint amit az olaszoknál láttunk.