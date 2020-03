Két hete beleállt a földbe az autókereskedési piac - Merre mennek a vírus miatt az autóárak?

Látva a gazdaság drámai állapotát a kialakult járványhelyzet kapcsán, vélhetően nagyon keveseknek jut eszébe, hogy autót vásároljanak ezekben a hetekben. Az egészségügyi vészhelyzet azonban egyszer véget fog érni, a vihar elcsendesedik, és az élet újra fog indulni, vélhetően autókra is újra szüksége lehet a cégeknek és a magánszemélyeknek is. Adódik a kérdés, hogy érdemes-e kivárni, vagy középtávon még olcsóbbak lesznek az autók, mint a kezdeti sokk után. Várkonyi Gábor autóipaci szakértő elemezte a helyzetet.

A szakértő azzal indítja blogposztját, hogy a kérdés megválaszolása korántsem olyan egyszerű, mint ahogy elsőre tűnik, és nem is merne jóslásba bocsátkozni". "Ha tudnám, hogy mi fog történni, akkor én sem aggódnék a cégem eredménytermelő képessége kapcsán. Azokat a gondolatokat tudom megosztani, amik a fejemben keringenek az árváltozások és a piac alakulása kapcsán. A pénzemet ezek mentén fogom befektetni a következő időszakban, aztán majd néhány hónap múlva ki fog derülni, hogy jól éreztem-e a piac mozgását" - írja.

Milyen volt a kiinduló helyzet?

Úgy vélekedik, hogy

ami bizonyosan látszik, az az, hogy teljesen más a felállás a 12 évvel ezelőtti válsághoz képest.

"Az elmúlt években a hitelkihelyezés szigorú volt. Aki nem volt fizetőképes, az nem tudott trükközve autóhoz jutni. A forint alapú hitelek, egészséges indulódíjakkal és futamidőkkel azt eredményezték, hogy a banki visszavett autó, mint jelenség, lényegében megszűnt. A kormányzati intézkedések kapcsán ráadásul ebben az évben azt sem fogja fenyegetni az autóvisszavétel, aki esetleg nem tudná fizetni a hitelét, és a rövid távon esetleg zuhanó árak miatt nem tudná értékesítéssel kiváltani a hitelét a bank felé. A banki visszavett autók áradata tehát nem fogja letörni az árakat idén, és vélhetően később se" - prognosztizálja Várkonyi Gábor.

"2008-ban nem álltak le a gyárak, a sötét fellegek gyülekezése közben is vígan ment tovább a termelés a nagy autógyárakban. Ez azt jelentette, hogy hamar komoly raktárkészletek képződtek eladatlan autókból. Ezeket agresszív árazással tolták a piacra szerte a világon, komoly árnyomás alá helyezve ezáltal különösen a fiatal használt autókat. Ez a hatás is el fog maradni ezúttal. Egészségügyi megfontolásból, alkatrész ellátási nehézségek miatt, és nem utolsó sorban a túlkínálat megelőzése érdekében nagyon hamar kéziféket húztak termelési oldalon a gyárak. Hetekre, de lehet, hogy helyenként hónapokra fognak állni a gyártósorok" - írja a következő alapvető különbséget a 12 évvel ezelőtti szituációhoz képest.

Mi lesz ezután az árakkal?

Ha nem lesznek durva állami ösztönzők a kereslet felpörgetésére, akkor vélhetően lassan fut majd fel a termelés, lesz ideje magára találni a piacnak. Magyarul, az új autó irányból sem lesz árcsökkentő hatás.

Éppen ellenkezőleg. A leállás alatt a legtöbb importőr itthon és máshol is a környező országokban árat emel. És közben arra is rámutat a szakember, hogy az árfolyam is áremelő hatású. 325-335 közötti euró/forint sávban történt az árazás általában. 10% mozgást nem tudnak benyelni a kereskedők. Ezt a 10% környéki emelést fogjuk látni a következő hónapokban a legtöbb cégnél - vetíti előre.

Eddig szinte minden tényező abba az irányba mutat, hogy az autó árak a közelgő recesszió ellenére sem fognak zuhanni.

Ez talán így igaz, de csak akkor, ha középtávon gondolkodunk. Ha a következő negyedévet vizsgáljuk, akkor igazi vérengzésre tippelek. Miért?

A koronavírus drasztikus hatásai mindenkit váratlanul és felkészületlenül értek - írja válaszában. Minden kereskedőnél egységes a kép:

március második hetének végéig minden úgy ment, ahogy eddig, a legtöbb helyen a január egyébként "minden idők" januárja volt. A pompás évkezdetet grandiózus földbe állás követte. Péntek 13 óta nem csörög a telefon, sehol, semmire.

Cikkében arra is kitér, hogy mit tegyen, aki venni vagy eladni akar éppen autót.

Címlapkép forrása: Shutterstock