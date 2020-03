Lesz tojás húsvétra, de drágulni fog

Nem kell aggódnia a magyar vásárlóknak, hogy a koronavírus okozta krízishelyzet miatt nem kerül friss hazai tojás a húsvéti asztalra, mivel a tojástermelés folyamatos, és az áruházláncok ellátása is biztosított, a pánikvásárlás nem indokolt, ugyanakkor áremelkedésre lehet számítani - közölte a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége (Tojásszövetség) az MTI-vel.

A szövetség ismertette, hogy az elmúlt két hétben termelőtől függően átlagban 30-50 százalékkal több tojást igényeltek az áruházláncok. Ebben az időszakban most szinte mindennap olyan az élelmiszerboltok forgalma, mintha karácsonyra vagy húsvétra vásárolnának be az emberek.

Egy "átlagos" húsvétkor 270-280 millió darab tojás fogy, ez az éves fogyasztás nagyjából 10 százaléka. A hotelek, éttermek, menzák által felhasznált mennyiség csökkenése pótolja az eddig felmerült és még felmerülő lakossági igények fedezetét. A nagyüzemi termelés várhatóan 1,2-1,3 milliárd lesz ebben az évben, ágazati szinten nem csak tyúktelepítésre, hanem kapacitásbővülésre is számítanak - tették hozzá.

Megjegyezték, hogy tavaly a nagyüzemi termelés enyhén 1,1 milliárd darabra csökkent. A regisztrált termelés a fogyasztás 47 százalékát biztosította tavaly, az import 27 százalékát, míg a háztáji termelés mintegy 600 millió darab tojással további 26 százalékot.

A regisztrált tojástermelők árbevétele tavaly 26,4 milliárd forint, az azt megelőző évben 26 milliárd forint volt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint tavaly egy ember átlagosan 238 darab tojást fogyasztott Magyarországon, míg 2013-ban még 214 volt az átlagos fogyasztás fejenként.

Az árak emelkedését vetíti előre, hogy az elmúlt két hétben 2-3 forinttal emelkedtek a termelői árak, hosszú távon pedig 5 százalékos termelői áremelkedésre lehet számítani.

Az emelkedést a nemzetközi szállítási költségek növekedésével, valamint azzal magyarázták, hogy több helyen emelkedett az importált takarmány alapanyagok ára is, és a forint-euró árfolyam sem kedvez az importnak.

A szövetség szerint ahhoz, hogy a lakosság tojásellátása hosszú távon is biztosítva legyen, az állatjólléti -és beruházási támogatások rendszerének továbbra is zavartalanul, a megszokott ritmusában kell működnie.

Kitértek arra is, hogy az élelmiszer-előállítókra mindig, az átlagos hétköznapokon is szigorú higiéniai szabályok vonatkoznak. A tojástermelő gazdák a mostani helyzetre való tekintettel több fertőtlenítést vezettek be, több kesztyű, védőruha és maszk fogy. Ahogy az egészségügyben, az élelmiszertermelési szektorban is a védőfelszerelés folyamatos biztosítására van szükség: a gazdák is mindent megtesznek, hogy ezeket beszerezzék.