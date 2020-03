Felkészült volt a kormányzati gépezet: alig telt el néhány óra Orbán Viktor reggeli bejelentése óta a kijárási korlátozásokkal kapcsolatban, Budapest utcáin már meg is jelentek a tájékoztató plakátok.

Orbán Viktor ma reggel a Kossuth Rádió műsorában jelentette be: a kormány kijárási korlátozást vezet be Magyarország egész területére március 28. és április 11. éjfél között, a korlátozás ma éjféltől lép életbe. A bejelentés és intézkedés részleteiről több cikkünkben is írtunk.

A bejelentés után néhány órával küldött olvasónk pár képet Budapest belvárosából, amiből kiderül: a kijárási tilalomról szóló tájékoztató plakátok villámgyorsan felkerültek a hirdetőoszlopokra.