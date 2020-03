Életbe lépett a kijárási korlátozás Magyarországon - Mit kell tudnom erről?

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy március 28-ától kijárási korlátozás lép életbe. A részletszabályok hamar megjelentek, és az is kiderült, milyen büntetésre számíthat, aki nem tartja be azokat.

Orbán Viktor tegnap reggel a Kossuth Rádió műsorában jelentette be: a kormány kijárási korlátozást vezet be Magyarország egész területére március 28. és április 11. éjfél között, a korlátozás ma éjféltől lép életbe. Ez nem teljes kijárási tilalmat jelent, ennél enyhébb korlátozás lesz a magyar lépés, például lehetővé tették az egészségügyi sétát is, 1,5 méteres távolság tartása mellett. A lépés ésszerű, arányos, nem teljes tilalom, "csak" korlátozás - mondta.

A kormányrendelet lényegében azokat a pontokat tartalmazza, amelyeket Orbán Viktor a rádióinterjúban is jelzett, de kicsit részletesebben kifejtve. Az alábbi a lényeg:

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Az alapos indokokról itt írtunk:

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás, napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése, az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna), az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint, a házasságkötés és a temetés szűk családi körben, a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás, a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás, az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás, a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat, a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás, a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás, az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, a dohányboltban történő vásárlás, a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele, a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele, a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele, a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele, az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása, a szülői jogok és kötelezettségek, a hitéleti tevékenység.

A határozatból az is kiderül, hogy 5-től 500 ezer forintig terjedhet a szabálysértési eljárási díja.

"Az egész lakosság védelmét szolgálja a szombattól életbe lépő kijárási korlátozás" - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján a koronavirus.gov.hu szerint. Müller Cecília kiemelte: az intézkedések nagyrészt a sérülékeny csoportok, az idősek védelmét, a járvány terjedésének megfékezését, de az egész lakosság védelmét szolgálják.

A kihirdetett új intézkedések és a már korábban hozottak a folyamatosságot szolgálják, mindaddig amíg az Országgyűlés újabb döntése meg nem születik. Az intézkedésekhez továbbra is kéri a rendvédelmi erők segítségét - mondta. Kérdés kapcsán úgy fogalmazott, a kijárási korlátozás nem öncélú, a lényege nem maga a korlátozás, hanem az, hogy ne menjnük közösségekbe.

Arra, hogy meghosszabbítható-e a kijárási korlátozás, Müller Cecília azt mondta, bármilyen intézkedés meghosszabbítható, ami a járvány terjedését akadályozza és a megbetegedések számát csökkenti. Az elkövetkező két hétig tartó időszak belátható, és a jelenlegi járványügyi helyzetnek megfelelő mértékű, de jelezte, hogy további intézkedések történnek majd, ha ezeket a járványügyi helyzet "kikényszeríti".

Forrás: koronavrirus.gov.hu

Az idősekre vonatkozóan kiemelte, továbbra is az a cél, hogy az idősek maradjanak otthon, vegyék igénybe a család vagy az önkormányzat nyújtotta segítséget. Csak akkor hagyják el lakásukat, ha ez valamilyen okból nélkülözhetetlen. A falusi, vidéki élelmiszerboltok korai zárásával kapcsolatban azt mondta, ezekbe a boltokba lehetőleg a családtagok, fiatalabbak menjenek el vásárolni a megadott, 9 óra előtti időpontokban.

Az országos tisztifőorvos jelezte, a jelenlegi helyzet nagy kihívás mindenki számára, de az egész járvány sikeres kezelése múlik azon, hogy mindenki egy emberként betartja a hatóságok utasításait.A szakember szólt arról, hogy a gyerekek nehezen viselik a bezártságot, fontos, hogy számukra biztosítsuk a szabad levegőn való tartózkodást, mozgást. A gyerekeket le lehet vinni az utcára, de itt is kerülni kell a csoportokba verődést, a nem egy háztartásban élőkkel való találkozását. Ide vonatkozóan beszélt arról, hogy a háziállatot is utcára lehet vinni, de ezt nem lehet közösségben tenni.

További szabályok:

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

A fenti legelső korlátozás, valamint a vendéglátó- és, élelmiszerüzletekre, drogériákra, piacokra és gyógyszertárakra vonatkozó korlátozás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

A kormányrendeletben rögzített korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

A kormányrendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

Szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

