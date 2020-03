Kijárási korlátozás Magyarországon: mikor érhet véget a koronavírus-járvány?

Sokan sokfélét jósolnak arról, mikor érhet véget Magyarországon a koronavírus-járvány. A miniszterelnök szerint hónapokig fog tartani, a legismertebb magyar tudós úgy látja, nehéz két hónap lesz, és a java még hátra van. Az biztos, hogy a nyárti foci EB-t jövőre halasztották. Ilyenkor nem egyszerű prognosztizálni, megnéztük, mit lehet tudni a járvány végéről. És mikortól lesz karantén Magyarországon, azaz meddig tart és hogy működik a kijárási korlátozás?

Az új koronavírus első megjelenése óta látható, hogy a fertőzés kezdetben relatíve kevés embernél mutatható ki, ezt követően az újonnan regisztrált esetek száma háromnaponta akár meg is duplázódhat. Ettől az exponenciális növekedéstől tartanak a szakértők, hiszen a fertőzés terjedésének felgyorsulása miatt többek között telítődhetnek az egészségügyi intézmények, hiány léphet fel az orvosi eszközökből.

A magyar kormány szerint több hónapig fog tartani

Március 4-én jelentette be a miniszterelnök azt, hogy megvan az első két koronavírusos beteg Magyarországon. Így ettől a dátumtól számolhatjuk hivatalosan a vírus magyarországi megjelenését. De mindenkit inkább az érdekel, hogy mikor lesz vége a koronavírusnak Magyarországon? Mutatjuk, mit mondanak a szakértők.

Kínában a járvány felfutási szakasza eltartott 5-6 hónapig, így az az igazság, hogy a koronavírus járvány terjedése Magyarországon se 1-2 hétig, hanem több hónapig fog tartani és azután még jónéhány hónapig eltart, amíg visszatérünk a kiinduló helyzetbe – hangsúlyozta az MR1 Kossuth Rádió március 13-i műsorában Orbán Viktor.

Mikor érhet véget a koronavírus? Nehéz megjósolni Illusztráció: Getty Images

A miniszterelnök szerint nem érdemes azt a remény táplálni, hogy ez egy 1-2 hét alatt lezajló nehéz időszak lesz, „hosszú hónapokig tart majd”. „Két hét múlva nem lesz jobb a helyzet, csak rosszabb lesz”. Beszélt arról is, hogy az egész 2020-2021-es költségvetést újra kell tervezni és mivel az önkormányzatok is most februárban fogadták el a saját költségvetéseiket, nekik is át kell azokat dolgozniuk.

Gulyás Gergely miniszter a március 26-i kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, hogy jelenlegi ismereteink szerint június-júliusban tetőzhet a járvány, de a becslések nagyon eltérőek, így a dátum nem számonkérhető.

Megszólalt az egyik legismertebb magyar tudós is arról, mikor érhet véget a koronavírus-járvány

Barabási Albert-László, a magyar származású világhírű hálózatkutató március közepén emlékeztetett arra, hogy a koronavírus okozta járvány egy hálózati probléma, tehát hálózati módszertanra és gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy a terjedését megjósoljuk és végső soron kontrolláljuk.

Úgy fogalmaz, hogy már február óta tudják az amerikai hálózatkutató laborjában, hogy március közepén le fog állni a világ. "Azért tudhattam, hogy mi fog történni, mert a bostoni Network Science Institute-ban, ahol dolgozom, a hálózatelmélet segítségével a kollégáim évek óta pontosan meg tudják jósolni az épp aktuális vírusok terjedését. Követték a Zikát, az Ebolát, és most épp a koronavírus van soron" - írta.

Most már kezdjük látni. Nehéz két hónap lesz, és a java még hátra van - figyelmeztet. Minden modell azt jósolja, hogy nagyjából a lakosság fele fertőzötté válik egy éven belül. "Beavatkozás hiányában a folyamat egy jól megjósolható Gauss-görbét követ— gyors növekedés, egy markáns csúcs, majd lecsengés. A csúcson viszont nem lesz kórházi kapacitás mindenki számára, akinek erre szüksége lenne - indokolja a lassítást." És a csúcs ijesztően közel van.

Heteken belül tízezrek lesznek megfertőzve, ha nem teszünk semmit. Olaszország példáján látjuk, hogy mi történik, ha elszabadul a vírus. Kapacitás hiányában az orvosok kénytelenek élet és halál fölött dönteni, egyes pácienseken segíteni, másokat eszköz hiányában elengedni" - idézi fel Barabási a tragikus olasz állapotokat.

Következtethetünk abból is, hogy reagált a sportélet

Az Európai Labdarúgó Szövetség - a tagországokkal történt keddi egyeztetést követően - úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt a jövő évre halasztja a kontinensbajnokságot, amelynek 11 másik várossal együtt Budapest is a házigazdája.

Az Eb-t - amelyet idén június 12. és július 12. között bonyolítottak volna le a magyar főváros mellett Londonban, Bakuban, Münchenben, Rómában, Szentpéterváron, Amszterdamban, Bukarestben, Bilbaóban, Dublinban, Glasgow-ban és Koppenhágában - jövőre június 11-től július 11-ig rendezik meg.

Az egyéves elhalasztás mellett szólt, hogy egyelőre nem megjósolható, mikorra áll vissza a korábbi rend a járvány lecsengése után, ráadásul az egyéves csúsztatás esélyt kínál arra, hogy befejezzék az aktuális nemzeti és nemzetközi klubsorozatokat. Így eldőlhetne, mely csapatok lesznek bajnokok, mely együttesek indulhatnak a következő idény selejtezőiben, illetve lehetnek ott a főtáblákon.

Kijárási korlátozás március 28-tól

Orbán Viktor március 27-én a Kossuth Rádió műsorában jelentette be: a kormány kijárási korlátozást vezet be Magyarország egész területére március 28. és április 11. éjfél között.

Ez nem teljes kijárási tilalmat jelent, ennél enyhébb korlátozás lesz a magyar lépés, például lehetővé tették az egészségügyi sétát is, 1,5 méteres távolság tartása mellett.

Orbán Viktor a rendelet részleteiről elárulta, hogy élelmiszerboltot, drogériát, patikát a 65 év felettiek 9-12 óra között látogathatják, ekkor fiatalabbak nem léphetnek be ilyen üzletekbe, illetve az összes gasztronómiai helyet be kell zárni.

A rendőröknek nem az a feladatuk, hogy az embereket „dresszírozzák”, azt kell elnyernünk, hogy az együttműködés meglegyen. A korlátozások megsértése szabálysértésnek minősül, nincs olyan szabály, ami szankciók nélkül működne. 5-től 500 ezer forintig bírságolhatnak a rendőrök szabálysértés esetén.

