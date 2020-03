Valahol a koronavírus csak a hab a tortán – Újabb államcsőd a láthatáron

Megint a csőd szélére sodródott Argentína, melynek ráadásul most kellene megállapodnia adósságának átstrukturálásáról, amikor a befektetők a koronavírus miatt aggódnak. Ráadásul a gazdasági hatások miatt éppen élénkíteni kellene a gazdaságot költségvetési lazítással, amit viszont valószínűleg csak államcsőd árén tehet meg a dél-amerikai ország.

Ketyeg az óra az argentinok feje felett

Néhány héten belül több mint 100 milliárd dollárnyi adósságának átstrukturálásáról kellene megállapodnia Argentínának a hitelezőivel, jellemzően amerikai befektetési alapokkal és hedge fundokkal. Már az év elején sem tűnt valószínűnek a megegyezés, most azonban a koronavírus miatt még jobban csökkent az esélye. Pedig korábban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is elismerte, hogy a jelenlegi formájában fenntarthatatlan az argentin adósságtömeg.

Már tavasszal jelentős összeget kell visszafizetnie Argentínának tőke és kamatok formájában, a következő hetekben folyamatosak lesznek a kötvénylejáratok. A hatalmas teher miatt az ország már az év elején kezdeményezte 100 milliárd dollárnyi adósság újratárgyalását, az egyeztetésekről azonban egyelőre nincsenek pozitív hírek.

Argentína tőke- és kamatfizetési kötelezettségei 2020-ban.

Sőt, a legújabb hírek szerint a hitelezők elégedetlenek a kormány hozzáállásával, szerintük az ország vezetése miatt nem haladnak elég gyorsan a tárgyalások. Martin Guzman argentin gazdasági miniszter erre azt válaszolta, hogy mindenkivel készek együttműködni, hogy elkerüljék a legrosszabb forgatókönyvet, ami az államcsőd lenne. A baj, hogy egyelőre nem is arról folynak a tárgyalások, mennyit kellene leírniuk veszteségként a hitelezőknek, első lépésben a kötvénytulajdonosok szeretnének átfogó képet kapni az ország gazdaságáról és a kormány terveiről, de még erre a felvetésre sem kaptak választ.

Így viszont fogy az idő, a Reutersnek nyilatkozó egyik kötvénytulajdonos arról beszélt, hogy félő, hogy az argentin vezetés végső elkeseredésében egyoldalú javaslatot tesz, amit nem fognak tudni elfogadni. Az argentin vezetés eredetileg március végét jelölte meg határidőként, ameddig szeretne megegyezni az átütemezésről.

A kormánynak most még jobban betett a koronavírus

Közben az argentin kormány már jelezte, mit szeretne: Martin Guzman szerint a legfontosabb a megállapodás fenntarthatósága, csak olyan üzletbe mennek bele, mely nem követel további megszorításokat az egyébként is recesszióban lévő országtól. Emellett hozzátette: Argentína évekig képtelen lesz kamatot fizetni, ennek szellemében kell megállapodni a hitelezőkkel.

Az egyébként is súlyos helyzetet csak rontja, hogy Argentínában is több mint 500 koronavírus-fertőzést regisztráltak már, nyolcan pedig meghaltak. A kormány korábban március végéig rendelt el karantént az országban és lezárta a határokat is.

A mostani járvány mindkét fél részéről veszélyezteti a tárgyalásokat: egyrészt a pénzpiaci feszültségek miatt a befektetők kevésbé lehetnek kompromisszumkészek, másrészt a gazdasági hatások miatt az argentin kormány is bekeményíthet, így pedig

folyamatosan nő a rendezetlen államcsőd esélye – mutat rá a Financial Times cikke.

Ráadásul a járvány miatt egy csőd politikai kockázatai most jóval kisebbek lennének, mint néhány héttel ezelőtt – emelte ki Alejo Costa, a BTG Pactual stratégája a lapnak. Vagyis a kormány most sokkal kisebb politikai veszteséggel jelenthetne csődöt akár a járványra hivatkozva, ez szintén növeli az egyoldalú megoldás esélyét.

Ráadásul az argentin gazdaság zsinórban a harmadik éve van recesszióban, az infláció pedig 50% körül van. A kormány most igyekszik elkerülni a még mélyebb visszaesést, ennek érdekében az elmúlt napokban már a GDP 2%-ának megfelelő gazdasági élénkítőcsomagot rakott össze.

A szakember szerint a hitelezők hajlandók lennének 2023-24-ig időt adni Argentínának, hogy lássák, működnek-e a kormány tervei, azonban a tőkéből nem akarnak leírni, sokkal nyitottabbak lennének a futamidő meghosszabbítására vagy a nem ritkán 40 százalékos kamat csökkentésére a kötvények esetében.

Címlapkép: Getty Images