Valódi "apokalipszis", ami a légitársaságoknál történik - Ki fogja ezt túlélni?

Súlyos helyzetben van a világ légiközlekedése a koronavírus-járvány miatt. Az iparág berkein belül már valódi apokalipszisről beszélnek, és várhatóan néhány vállalatnak az is lesz, nincs rá garancia, hogy mindegyik légitársaság túl fogja élni. Még mindig nagyon sok a hatékonytalanul működő cég a szektorban, az eladósodottság jelentős, a készpénztartalékok alacsonyak és idén globális szinten az utasbevételek közel fele eltűnhet.

IATA: ez most valódi apokalipszis

Példa nélküli globális leállásokat eredményezett a koronavírus-járvány a világban. A világ több országába már be sem engedik azokat, akik nem helyi állampolgárok, jónéhány légitársaság gyakorlatilag leállt, már csak minimális járatot üzemeltet és annyi használaton kívüli gép parkol a földön, hogy már a kifutópályákra és a hangárokra kell őket elhelyezni, hogy elférjenek.

Utazási korlátozások a világban, forrás: IATA

A légi utasforgalmi kapacitások a töredékükre estek és ahogy a korábbi járványoknál már tapasztalhattuk, most is jelentős, hónapokig elhúzódó visszaesés várható az utasforgalomban. Ez a korlátozások direkt következménye, de az utazási kedvet általánosságban is visszaveti egy-egy járvány kitörése. Az elmúlt 20 év legsúlyosabb járványa a légiközlekedés szempontjából nézve (a jelenlegi kívül) a SARS volt 2003-ban, akkor a járvány kitörésétől kezdve mintegy 6-7 hónapig tartott, mire az utasforgalom visszaállt a megelőző szintre és normalizálódott.

Forrás: IATA

Azok a piacok, ahol jelenleg szigorú utazási korlátozások vannak, a globális légi utasforgalmi bevételek 98 százalékát adják. Emiatt súlyos válságba taszította a légitársaságokat világszerte a koronavírus-járvány és nem látszik még, hogy mikor lesz vége. A már korábban pénzügyi problémákkal küszködő brit FlyBe már csődbe ment, közben a legnagyobbak, köztük a Lufthansa, állami segítségért folyamodnak. Az iparág első számú testülete, a Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség (IATA) már apokalipszisről beszél a szektorban.

Ezt nagy valószínűséggel nem mindegyik cég fogja túlélni.

A világ minden sarkában a túlélésért küzdenek a légitársaságok. Az utazási korlátozások és az eltűnő kereslet miatt gyakorlatilag leállt az utasszállító üzletág, már csak a teherszállítás folyik. A légitársaságoknak ez most valódi apokalipszis. Még van egy szűk, és egyre szűkülő ablak, hogy az államok pénzügyi támogatást nyújthassanak, megvédve az iparágat attól, hogy a likviditási válság miatt teljesen összeomoljon

– mondta a Nemzetközi Légiszállítási Szövetség, a IATA vezérigazgatója. Hozzátéve, hogy köszönetet mondanak azoknak a kormányoknak, akik eddig támogatták a szektort és arra kéri a többi államot is, hogy lépjenek, mielőtt túl késő lesz.

Forrás: IATA

Így segítik a légitársaságokat

Nem számított rá senki, hogy gyakorlatilag napok alatt az összeomlás szélére kerül a szektor, az légitársaságok pedig napról napra egyre rosszabb helyzetbe kerülnek és sok cég ebből soha nem fog felépülni, ha nem kap állami segítséget, méghozzá gyorsan – állítja a szövetség. Ez pedig nemzetgazdasági szinten is fontos kérdés, hiszen a légitársaságoknál 2,7 millió állás van veszélyben, további 24 millió pedig a kapcsolódó szektorokban, például az utazás és turizmus iparágakban.

Összesen mintegy 200 milliárd dollárra van szüksége a világ légitársaságainak

– becsülte az IATA.

Az eddig bejelentett intézkedések:

Ausztrália 715 millió ausztrál dolláros (430 millió USD) mentőcsomagról döntött a légiközlekedési szektornak, amiben magában foglalja például üzemanyag-adók, valamint a belföldi navigációs és a biztonsági szolgáltatások költségeinek visszatérítését

Brazília haladékot adott a légitársaságoknak a navigációs és a reptéri díjak fizetésére

Kína csökkentette a légitársaságok több díját is, például a gépmozgásokhoz, a gépek parkoltatásához, vagy a navigációhoz kapcsolódó díjakat és támogatást nyújtott azoknak a cégeknek, amelyek járatokat üzemeltetnek az országba

Hongkong egy 1,6 milliárd hongkongi dolláros csomagot biztosít (206 millió dollár), többek között reptéri díjak és navigációs díjak elengedése, bérleti díjak csökkentése formájában

Új-Zéland egy 900 millió új-zélandi dolláros (580 millió USD) hitelkeretet ajánlott fel az új-zélandi légitársaságnak és további 600 milliós mentőcsomagot a légiközlekedési szektornak

Norvégia feltételes állami hitelgaranciát nyújt a légiközlekedési szektornak, összesen 6 milliárd norvég korona értékben (533 millió USD)

Katar pénzügyminisztere ígéretet tett az állami légitársaság támogatására

Szingapúr 112 millió szingapúri dolláros (82 millió USD) segítséget biztosít, engedményeket helyezett kilátásba a repülőtéri illetékek, a bérleti díjak területén és asszisztenciát ígér a földi kiszolgálóknak

Svédország és Dánia 300 millió dolláros állami hitelgaranciát biztosít a légitársaságának

Az Egyesült Államok Szenátusa egy 58 milliárd dolláros csomagot szavazott meg a héten az amerikai légitársaságoknak. Ennek felét adják a garanciák a szektor mintegy 750 ezer alkalmazottjának bérére, akik ezt igénybe veszik, azok szeptember vége előtt nem hajthatnak végre leépítést. A mentőcsomagot igénybe vevőknél korlátozzák a saját részvény vásárlásokat, az osztalékokat, a vezetői fizetéseket és lehetővé teszi, hogy az állam részesedést kapjon légitársaságokban, vagy warrantokat, vagy bármit, ami kompenzálja a mentőcsomagért cserébe.

A légiközlekedési szövetség formában is szeretne támogatásokat a légitársaságoknak. Az utazási korlátozások miatt kieső bevételek kompenzálására direkt pénzügyi segítséget kérnek, továbbá hiteleket, hitelgaranciát és a vállalati kötvénypiac megtámogatását a jegybankok által és az adóengedmények is nagy segítséget jelenthetnének a IATA szerint.

Mekkora hatással számolhatnak most a légitársaságok?

A kérdés, hogy mire elég ez az állami segítség, az eddigi támogatások ugyanis a töredékét teszik ki annak, amit a légiforgalmi szövetség szeretne elérni.

A légitársaságok közül sokan nem közöltek egyelőre számszerű várakozásokat azzal kapcsolatban, hogy mekkora hatása lehet a leállásoknak az eredményekre. Az IATA pedig már a sokadik becslését adja, reagálva az állandóan változó helyzetre. A legfrissebb várakozásuk, hogy

a szektor utasforgalmi bevételei 252 milliárd dollárral zuhanhatnak, ami 44 százalékos visszaesés lehet a 2019-es szinthez képest.

Ezt olyan feltételek mellett, hogy az utazási korlátozások három hónapig tartanak és hogy globális recesszió lesz, az év vége felé egy fokozatos felépülés várható a gazdaságban.

A helyzet gyors romlását mutatja az is, hogy március elején még csak feleekkora bevételkieséssel számolt a szövetség. Pár hete még a legrosszabb szcenárió is kedvezőbb volt, mint a legfrissebb becslés – mondta el a szövetség.

Az IATA legfrissebb prognózisai:

A globális utasforgalom, utaskilométerben (RPK) mérve 38 százalékkal csökkenhet idén 2019-hez képest

Az utasforgalom Európában zuhanhat a legnagyobb mértékben, a teljes 2020-as évben 46 százalékkal. Észak-Amerikára várja a legkisebb visszaesést, 27 százalékos csökkenéssel számolnak 2019-hez képest

Március hónapra a Közel-Keleten közel 70 százalékos, Európában több mint 60 százalékos forgalomcsökkenést becsül az IATA az egy évvel ezelőtti szinthez képest, de az Egyesült Államokban is feleződhet az utasforgalom

Az iparági kapacitás (férőhelykilométer, ASK) a második negyedévben 65 százalékkal eshet év/év alapon, a negyedik negyedévre 10 százalékosra mérséklődhet a csökkenés üteme

Az utasforgalom összességében nagyobb mértékben eshet, mint a kapacitások, a férőhelykihasználtság (load factor) romlik, csak az év vége felé indulhat újra javulásnak

A jegyárak is csökkennek, idén átlagosan 5 százalékkal. Az első és a második negyedévben 8, illetve 6 százalékos átlagos jegyárcsökkenéssel számol a IATA, a harmadik és a negyedik negyedévben pedig 4, illetve 3 százalékos visszaesésre mérséklődik az ütem

Kínában az átlagos jegyárak február első két hetében gyakorlatilag lefeleződtek év/év alapon, mostanra 25 százalékra mérséklődött a visszaesés üteme. A belföldi járatokon valamivel kisebb árcsökkenés volt tapasztalható, március első két hetében már meg is állt a visszaesés, sőt, az előző év azonos időszakához viszonyítva mérsékelt növekedés látható

Európában és Észak-Amerikában a márciusban foglalt márciusi utazásoknál 20 százalék körüli csökkenés látszik az átlagos jegyárakban, még Latin-Amerikában is 15 százalék feletti a csökkenési ütem, a többi régióban jellemzően egyszámjegyű a visszaesés

A bevételkiesés az ázsiai légitársaságoknál lehet a legnagyobb mértékű, 88 milliárd dollárral csökkenhet az idei bevételük. Afrikában mindössze 4 milliárd dolláros visszaeséssel számolnak, ami a piac (bevételben mérve) kis méretének tulajdonítható.

A koronavírus-járvány becsült hatásai az egyes európai országok légiközlekedési szektorában ország bevétel-hatás (mrd USD) utasforgalom-hatás (millió fő) munkaerőpiaci hatás (ezer fő) potenciális GDP-hatás (mrd USD) Franciaország -12,0 -65,0 -318,0 -28,5 Németország -15,0 -84,4 -400,0 -28,0 Görögország -3,2 -21,5 -193,0 -8,3 Írország -2,0 -15,2 -62,0 -8,9 Olaszország -9,5 -67,7 -256,0 -17,4 Hollandia -4,4 -23,4 -128,4 -10,5 Norvégia -2,8 -20,0 -81,0 -8,7 Portugália -3,0 -21,3 -141,0 -6,0 Oroszország -7,1 -51,7 -330,0 -7,7 Spanyolország -13,0 -93,7 -750,0 -49,4 Svédország -2,3 -17,0 -86,0 -8,0 Törökország -5,5 -44,7 -427,0 -19,0 Egyesült Királyság -21,7 -113,5 -402,0 -32,7 Forrás: IATA

Ezért ennyire fájdalmas a bevételkiesés

A légitársaságok most azzal számolhatnak, hogy több hétre, esetleg hónapra kiesnek a bevételeik, ami azért különösen fájdalmas, mivel a működési költségek között jelentős súllyal szereplő olyan fix költségeket, mint például a repülőgépek lízingdíja, továbbra is fizetni kell. Bár ha nem repülnek, akkor üzemanyagköltség nincs, viszont mivel a légitársaságok jellemzően fedezik az üzemanyag-szükségletük egy részét a kerozinár emelkedése ellen védve magukat, attól függően, hogy ezt milyen termékekkel teszik, ezeken most bukhatnak. Az üzemanyagköltség mellett a másik jelentős tétel a munkaerőköltség, amit sok légitársaság úgy igyekszik csökkenteni, hogy fizetés nélküli szabadságra küldi a dolgozóit.

A kérdés, hogy hogy lehetséges az, hogy néhány hétnyi leállás miatt már konkrétan sok vállalatnál arról kell beszélni, hogy állami támogatás hiányában megkérdőjeleződik, hogy egyáltalán életben tud-e maradni.

Forrás: IATA

A légiközlekedési szektorban még mindig sok a nagyon hatékonytalanul működő légitársaság, amelyek kedvező piaci környezetben még jól megélnek, viszont ha jön egy válság, akkor egyből kibuknak a hibák, az alacsony profit marzsok, a gyenge készpénz-termelő képesség, a nagy eladósodottság. A diszkont légitársaságok, főként az „ultra low cost”-modellel működők jellemzően jobb helyzetben vannak (a befektetők magasabb árazással is jutalmazzák ezt, az európai diszkont légitársaságok például a koronavírus-válság előtt kétszámjegyű előretekintő P/E rátákon forogtak, szemben a 10-es alatti szorzóval forgó Lufthansával és Air France-szal).

Ha a 30 legnagyobb légitársaságot kivesszük, a légiközlekedési szektor eladósodottsági mutatói gyakorlatilag nem javultak az elmúlt 10 évben, a nettó hitelállomány még most is az EBITDAR 5-6 szorosára rúg jelenleg.

Forrás: IATA

Készpénztartalékokkal sem állnak túl jól a világ légitársaságai, egy „tipikus” légitársaság (medián érték) az év elején csak mindössze a két hónapnyi bevételének megfelelő készpénzt tartott.

Forrás: IATA

Mindez annak fényében „érdekes”, hogy az iparág néhány nagy szereplője mennyit költött például saját részvények visszavásárlására az elmúlt években. A Concorde gyűjtése szerint példaként említve a nagy amerikai légitársaságok az elmúlt évtizedben a megtermelt szabad cash flow-juk 96 százalékát költötték saját részvény vásárlásokra (szemben az S&P 500 indexre vonatkozó 50 százalékos aránnyal), csak az American Airlines több mint 12 milliárd dollárnyi saját részvényt vásárolt vissza.

Nem lehet azt mondani, hogy adott esetben nem ez volt a racionális cselekedet, hiszen az alacsony kamatkörnyezetben optimális ötlet akár hitelből saját részvényeket vásárolni (ezt teszi például az Apple is). Másrészt számíthattak rá a légitársaságok, hogy ha baj lesz, akkor úgy kapnak állami mentőövet, ahogy kaptak például 2001. szeptember 11 után is, vagy ahogy például a bankokat is kimentették 2008-ban. Hiszen túl sok állásról van szó, és a légiközlekedés nemzetgazdasági szinten is fontos, egy ország infrastruktúrájának alappillére. Így joggal bízhattak abban a légitársaságok vezetői, hogy úgysem hagyják veszni őket. A legnagyobbak legalábbis szinte mindig megmenekülnek.

Címlapkép: Getty Images