7-10 nap múlva jó hírek jöhetnek a koronavírusról, de ezért a 3 EU-országért még nagyon kell szorítanunk

Az amerikai napi új koronavírus fertőzéses esetszám már 20%-nál kisebb ütemben nő, ami március eleje óta a legalacsonyabb és már az olasz helyzet is túl van a nagy felfutáson, a többi nagyobb európai országban pedig 7-10 nap múlva jutunk el eddig a biztató kilátásig – vázolja a napi koronavírus összefoglalójában a Nordea Bank és közben 3 látványos ábrát is mellékel a rövid szöveghez. Ezekből világosan látszik, hogy 3 uniós országért nagyon kell szorítanunk a következő napokban is: Spanyolországért, Belgiumért és Hollandiáért, amelyek továbbra is sokkal rosszabb halálozási pályán haladnak, mint az olaszok.