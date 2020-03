Nehéz helyzetben vannak a kkv-k - Ez a szektor különösen érintett

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A legkisebb vállalkozások és a családi autószerelő műhelyek isszák meg a leginkább a levét annak, hogy a koronavírus-járvány folyamatosan aprítja a magyar gazdaságot. A javarészt őket tömörítő egyesülés szerint már most megcsappant a forgalom, és ez már csak rosszabb lesz: vannak olyan szervizek, ahol már most csak 10-30 százalékon üzemelnek. Az biztos, hogy a jó munkaerő megtartása is hatalmas kihívás lesz a kkv-k számára, de a járvány elvonultával gyorsan helyreállhat az élet a műhelyekben - hiszen közlekedni kell, a járműveket pedig meg kell javítani.