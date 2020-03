Több mint 10 millió maszk és kétezer lélegeztetőgép érkezik az országba, ezen a héten 20 repülőgépet várnak több száz tonna szállítmánnyal - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtti felszólalásában. Elmondta azt is, hogy több ezer magyar rekedt külfölldön, és eddig már 5583 magyar állampolgárnak segítettek hazatérni.

A tárcavezető hangsúlyozta, a koronavírus-járvány elleni egészségügyi védekezés sikere nagy mértékben múlik azon, hogy elegendő eszközzel rendelkezünk-e. "Ez nemcsak számunka kérdés", hanem minden országnak, és "a világ valamennyi országa ma Kína ajtaján kopogtat, illetve dörömböl" - fogalmazott.

Magyarország időben lépett, megkötötte a szükséges szerződéseket, és a szállítások megindultak, hogy a sikeres egészségügyi védekezéshez elegendő eszköz legyen. Az elmúlt héten 7 repülőgép érkezett Magyarországra ilyen eszközökkel, és ezen a héten 20 repülőgépet várnak több száz tonna szállítmánnyal - közölte Szijjártó Péter.

Kifejtette, Magyarországra érkezik több mint tízmillió maszk, több mint 2,5 millió gyorsteszt, százezer védőruha és arcvédő, 300 ezer pár kesztyű, valamint kétezernél is több lélegeztetőgép.

Mindez annak érdekében történik, hogy a megfelelő védekezési munkákat el tudják látni és az egészségügyi dolgozóknak biztosítsák a védőfelszereléseket az eredményes és biztonságos munkához - mutatott rá.

Arról is beszélt, hogy a légi közlekedésben életbe léptetett rendkívül szigorú korlátozások miatt több ezer magyar rekedt külföldön. Eddig 5583 magyar állampolgárnak segítettek hazatérni a világ különböző pontjairól, és további 2026 magyar állampolgár hazahozatalán dolgoznak - közölte.

A külügyminiszter elmondta: az Egyesült Államokban és Kanadában 477 magyar rekedt, kedden két repülőgépet küldenek értük. Latin-Amerikában és a karibi térségben 243 magyar vár a hazatérésre, az ő ügyükön is dolgoznak, és mivel az EU koordinációja elkésett, most a közép-európai országokkal működnek együtt - magyarázta. Indiából Lengyelországgal közösen oldják meg a magyarok hazahozatalát, és Kazahsztánból is több mint 200 magyart hoznak haza, ők az energetikai szektorban dolgoznak ott. A cél, hogy minden önhibáján kívül külföldön rekedt magyart hazasegítsenek - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a gazdaság újraindítása érdekében meg kell védeni azt a pozíciót, hogy Magyarország a legvonzóbb beruházási célpont Közép-Európában, továbbá meg kell védeni a magyar vállalatoknak azt a pozícióját is, amelyet az elmúlt években építettek ki azzal, hogy az egész világon versenyképes termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő. Ezért az EU előírásainak megengedőbbé válásával az exportértékláncokban és a nagyvállalatoknak beszállító magyar cégeknek új támogatási és hitellehetőségeket léptetnek életbe a közeljövőben - mondta.

Címlapkép forrása: Getty Images