Tombol a koronavírus a világon: 722 ezer fertőzött, 34 ezer halott

Az Egyesült Államokban 143 ezer vírussal fertőzöttet, 2509 halálos áldozatot tartanak számon, míg 4856-an gyógyultak meg a betegségből.

Az amerikai elnök április végéig meghosszabbította a társadalmi távolságtartásra vonatkozó előírásokat - ezt Donald Trump maga jelentette be vasárnap este, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján a Fehér Házban.

Elmondta: a munkacsoport egészségügyi és járványtani szakértőivel tanácskozva hozta meg döntését. A szabályzat értelmében az embereknek tartózkodniuk kell a társadalmi érintkezés formáitól, nem vehetnek részt - az egyes tagállamok döntései szerinti létszámú - rendezvényeken, és csakis nagyon indokolt esetben hagyhatják el otthonaikat.

Semmi sem lenne rosszabb, mint kihirdetni a győzelmet, mielőtt még győzelmet aratnánk

- hangoztatta Donald Trump. Ezzel lényegében lemondott korábbi elképzeléséről, hogy húsvétra már feloldják a korlátozásokat.

"Az egész ország készültségben van" - hangsúlyozta az elnök. Bejelentette, hogy már folynak a kísérletek a vírusfertőzésen átesettek véréből készített vakcinával, a malária ellen alkalmazott hidroxi-klorokin készítménnyel pedig már 1100 olyan beteget kezelnek New Yorkban, aki Covid-19-ben szenved. "Nézzük meg, működik-e, hihetetlen eredményeket is hozhat" - mondta a maláriaellenes gyógyszer egyes esetekben bizonyítottan jótékony hatásaira utalva.

Az elnök közölte azt is, hogy Légihíd néven a Fehér Ház új programot indított, amelynek célja az egészségügyi berendezések beszerzésének és kiszállításának felgyorsítása. Mint mondta, a program részeként vasárnap érkezett meg New Yorkba Kínából az első szállítmány, amelyben orvosi kesztyűk és speciális orvosi maszkok vannak. Ezeket a szövetségi katasztrófaelhárítási ügynökség (FEMA) osztja majd szét a három keleti parti tagállam, New York, New Jersey és Connecticut között.

Az egészségügyi szakemberek elemzésére támaszkodva Trump kifejtette:

a vírus terjedése nem lassul, a járvány az Egyesült Államokban valószínűleg két hét múlva tetőzik.

"Június elején az Egyesült Államok már a gyógyulás útján jár majd" - mondta. A sajtókonferencián Anthony Fauci járványtani szakértő, a kormányzati munkacsoport egyik tagja megismételte a vasárnap délelőtti egyik televíziós interjújában elmondottakat:

"teljes mértékben elképzelhető", hogy az Egyesült Államokban egymilliónál is többen fertőződnek meg az új típusú vírussal, és a halálos áldozatok száma elérheti a kétszázezret.

A Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint az Egyesült Államokban vasárnap estig 139 675 esetben állapították meg a vírusfertőzést és 2436 amerikai halt bele a fertőzés nyomán kialakult betegségbe.