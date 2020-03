Sok buktató után tőzsdére ment egy magyar IT-cég - Ez lesz a közbeszerzések új bajnoka?

Az elmúlt egy hónap mozgalmas időszak volt az Est Media (most már Delta Technologies) életében. Lezárult a tavaly nyár óta zajló folyamat, aminek eredményeként a Delta Csoport egyik vállalata bekerült az eddig üres tőzsdei cég alá, ezzel gyakorlatilag tőzsdére ment a Delta Systems. A további tervekről és a koronavírus várható hatásairól is beszélgettünk a Bártfai Zsolttal és Csontos Zoltánnal, a vállalat résztulajdonosaival és vezetőivel.

Pontosan mit jelent, hogy a Delta Csoport átveszi a tőzsdei céget, milyen változások jönnek a vállalatnál?

Bártfai Zsolt: A március 27-i nap egy régóta várt, kiemelten fontos mérföldkő mind a Delta Csoport, mind a befektetők szempontjából, hiszen az „ESTMEDIA” tickernévről „DELTA” tickernévre módosult a Budapesti Értéktőzsdén a Delta Technologies Nyrt. részvényazonosítója. Ugyanezen a napon megkeletkeztek a csoport holdingcége számára az Est Mediával közös tranzakciónk keretében kibocsátott részvények. Ezekkel a technikai jellegű, de mégis szimbolikus jelentőségű lépésekkel végre hivatalosan is a tőzsdei cég főrészvényesévé váltunk, és immár az nyrt. neve és arculata is mindenhol az új korszakot tükrözi.

Az elmúlt egy hónap egyébként is rendkívül mozgalmas volt a cég életében, a tranzakció számos fontos eleme valósult meg. Majdnem pontosan egy hónapja, március 2-án jegyezte be a cégbíróság az nyrt. névváltozását, ettől kezdve hivatalosan is Delta Technologies Nyrt. a tőzsdei társaság neve. Ezzel egyidejűleg a Delta Csoport négy tulajdonosa, egyben menedzsmentjének tagjai, Csontos Zoltán, Hartmann István, Pércsi Levente és jómagam az igazgatóság tagjai lettünk. Az nyrt. székhelye is átkerült az irodánkba. A Delta Systems Kft. 100 százalékos tulajdonjoga is átszállt az nyrt.-re, ezt a cégbíróság március 2-án jegyezte be.

Csontos Zoltán: A tőzsdére lépés rengeteg energiánkat emésztette fel az elmúlt egy évben, és kívülről talán nem is volt mindig pontosan nyomon követhető a folyamat. De a legfontosabb, hogy a Delta Csoport egy nagyon erős szakmai háttérrel, piaci pozícióval, kiváló kereskedői csapattal, országos szervízhálózattal és szállítói kapcsolatokkal rendelkező, innovatív, hazai tulajdonú vállalat, amely messzemenőkig elkötelezett a további növekedés mellett – ennek egyik legfontosabb zálogául pedig a tőzsdei jelenlétet látja.

Miért húzódott el a tranzakció?

Bártfai Zsolt: Látnia kell, hogy a tőzsdére lépés egy rendkívül összetett, soklépcsős folyamat, ami önmagában is meglehetősen időigényes. Nem akarok másokra mutogatni, de több olyan adminisztratív akadályba is belebotlottunk, amelyek tovább nehezítették a folyamatot; így például az TEBÉSZ által indított eljárásoknak és MNB vizsgálatnak jelentős szerepe volt abban, hogy csúszott az előző tőkeemelés kibocsátói tájékoztatója, illetve az új részvények bevezetése. Ehhez persze sok türelemre és megelőlegezett bizalomra volt szükség, mind a munkatársaim, és még inkább a befektetőink részéről, amit ezúton is köszönünk mindenkinek.

Csontos Zoltán: De nem is a hátunk mögött lévő nehézségek a legfontosabbak, hanem az, hogy végre tisztul a kép a tőzsdei vállalat körül: záródnak a jogi-technikai folyamatok; így hamarosan végre minden erőnkkel arra fókuszálhatunk, amihez a legjobban értünk: az IT-re és az üzletre.

Hogyan hat a koronavírus-járvány az iparágra, a versenytársakra, a vállalat működési környezetére?

Bártfai Zsolt: A legfontosabb tapasztalatokat utólag tudjuk majd leszűrni, de azt már most világosan látjuk, hogy a jelenlegi helyzetben az IT-szektorra komoly feladatok várnak, különösen a vállalati digitalizáció területén. Olyan bejáratott dolgok, mint amilyenek például a munkavégzés helye, a munkatársak vagy a partnerek közti kapcsolattartás, a feladatkezelés és az adatelérés, mind-mind átkerültek a digitális térbe. Az IT-cégek persze nem most találják ki, és a vállalatok nem most veszik először igénybe ezeket a szolgáltatásokat – sokkal inkább arról van szó, hogy a kényszerintézkedések a régóta halogatott és egyébként is szükséges digitalizációt egyik pillanatról a másikra beindítják.

Csontos Zoltán: Tegyük hozzá, hogy a vállalati digitalizáció terén nagyon is van hova fejlődnie Magyarországnak. Friss felmérések szerint jelenleg a hazai vállalkozásoknak mindössze 18%-a vesz igénybe felhőalapú szolgáltatásokat, az elektronikus értékesítésből származó árbevétel pedig körülbelül 13%-nál haladta csak meg az előző évi nettó árbevétel 1%-át. Ezek a számok most ugrásszerűen meg fognak nőni, mert a koronavírus-járvány okozta helyzetben a munkavállalók jelentős hányada home office-ban kezdett el dolgozni gyakorlatilag egyik napról a másikra. A probléma és a hiányosságok pótlása hirtelen vált sürgetővé – de mi azt valljuk, hogy a digitális átállás később is versenyelőnyt fog jelenteni a most hatékonyan és jól reagáló cégek számára.

Hogyan hat az epidémia a Delta Technologies-ra?

Csontos Zoltán: Nem tartanánk ízlésesnek, ha elkezdenénk forintosítani egy ilyen tragikus helyzet hatásait. Azt mindenesetre nyilvánvalóan látjuk, hogy a vállalati digitalizáció egy olyan terület, ahol az IT-szektornak fontos missziója van és lesz – és itt a Delta magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetésekor magunk is azonnal összegyűjtöttük azokat a részfeladatokat, amelyeket ügyfeleinknek el kell végezniük. Ilyenek például a szerver-virtualizáció, az irodai munkafolyamatok elektronikus kezelése, az online adminisztráció, a különféle távmunka-megoldások alkalmazása, a videókonferencia, illetve a távoktatás kiszolgálását biztosító platformok – és mindemellett nem utolsó sorban az IT-biztonság garantálása.

Mi szerepel a tervekben a bevétel vagy az adózott eredmény várható alakulásával kapcsolatban?

Bártfai Zsolt: Nem szívesen mondanék konkrét számokat, hiszen a koronavírus-járvány nagyon komoly piaci turbulenciákat okozott, és egyelőre nem látjuk, hogy ez az idei számainkat pontosan miként fogja befolyásolni. Fontos ugyanakkor, hogy a kényszerintézkedések gazdasági, illetve piaci hatásait látva azonnal nekiláttunk felmérni, hogy vállalati ügyfeleink miként tudnak alkalmazkodni az új helyzethez. Az eddig összegyűlt válaszokból jól látszik, hogy a hazai IT-szektort is azonnal elérte a járvány okozta krízis; mégis a többi, a válsággal közvetlenül érintett iparághoz képest kedvezőbb helyzetben van és pozitívabb perspektívával bír az ágazatunk.

Bártfai Zsolt, forrás: Delta Technologies

Sokak szerint a Delta Technologies lehet többek között a 4iG mellett a következő évek közbeszerzési bajnoka, amelyik jó kapcsolatainak köszönhetően sorban nyeri majd a megrendeléseket. Mi erről a véleményük?

Bártfai Zsolt: A Delta Csoport több mint három évtizede, egészen pontosan 1987 óta a piacon van, és a csoport ma a hazai informatikai szektor vezető szereplőinek egyike. Egy közel 250 főt foglalkoztató, teljesen magyar tulajdonban lévő informatikai rendszerintegrátort holdingról beszélünk, amelyet évről-évre számos szakmai elismeréssel díjazzák olyan világhírű technológiai szállítók, mint HPI, a HPE, a CISCO, a VmWare, a Citrix, a Canon, a Dell vagy éppen a Lenovo.

Nem véletlen, hogy hosszú évek óta kiterjedt megbízói körrel rendelkezünk mind a piaci ügyfelek, mind az államigazgatási szektor oldaláról, és azt szeretnénk, ha ez a jövőben is így maradna. Szeretnénk továbbra is több lábon állni, hiszen hosszú távon ez biztosítja a stabil működéshez és a további növekedéshez is a szükséges feltételeket. Ennek megfelelően, ahogy eddig, úgy ezután is készen állunk arra, hogy mind a piaci, mind az államigazgatás oldaláról kiírt tendereken megmérettessük magunkat.

Barna Zsoltnak és Antal Kadosának mi lesz a szerepe a vállalatban?

Bártfai Zsolt: Erős és elkötelezett nagytulajdonosként támogatják a tőzsdei vállalat sikerességét.

Minek tudható be az ő tulajdonosi szerepvállalásuk? Az ő kapcsolatrendszerük segíthet a Delta Technologies fejlődésében?

Csontos Zoltán: Tulajdonosként nyilván megfelelő üzleti elvárásokkal és profitcélokkal rendelkeznek; ugyanakkor ez az operációt nem érinti közvetlenül. A Delta Csoport cégeinél a megszokott módon és színvonalon folyik tovább a munka annak érdekében, hogy növekedési terveinket realizálni tudjuk.

MNB-bírságot kapott a vállalat. Ezt hogyan értékelik?

Csontos Zoltán: Igen, ez a kérdés nagyon érdekli a befektetőinket is, teljesen érthetően. Ezért is szerettünk volna nyilatkozni, hogy más, nem kevésbé fontos kérdések mellett ebben az ügyben is tisztázzuk az álláspontunkat.

A magunk részéről vitatjuk mind az MNB bírságot elrendelő határozataiban foglalt megállapításokat, mind az ezek alapján hozott intézkedéseket, és bírósághoz fordulunk a jogorvoslat érdekében.

Jogszerűtlennek tartjuk például, hogy az MNB mint piacfelügyeletet ellátó szerv érdemben vizsgált egy olyan, a tranzakcióban részt vevő felek üzleti megállapodásától függő kérdést, mint a Delta Systems Kft. cégértéke. Magát a tranzakciót egyébként, amelynek központi eleme volt a Delta Systems Kft. bekerülése a tőzsdei társaságba, az októberi közgyűlésen a befektetők ellenszavazat nélkül fogadták el.

Bártfai Zsolt: Látni kell, hogy egy átalakulóban lévő tőzsdei társaság vagyunk, ahol rengeteg fontos változás mostanra érik be. Ez egy átmeneti helyzet, viszont erős a jövőképünk, és bízunk benne, hogy a mostani szankció sem fogja hosszabb távon elrontani a befektetői hangulatot. Ezen persze nem segít az MNB bírsága, és az a tény sem, hogy, noha a jogszabályok szerint ilyen esetben a kibocsátónak, azaz nekünk 24 óránk lett volna kommunikálni a befektetők felé, az MNB ezt nem várta meg, és jóval előttünk nyilvánosságra hozta a döntést. Meglepett bennünket ez a lépés is.

Közgyűlést tart hamarosan a vállalat. Miért fontos most az esemény? A járvány mellett is megtartják?

Bártfai Zsolt: A március végére meghirdetett rendkívüli közgyűlésünket a járványügyi helyzetben lemondtuk. Ezen az egyetlen napirendi pont a társaság új könyvvizsgálójának megválasztása lett volna, amelyet az ezzel összefüggő feladatokat korábban ellátó könyvvizsgáló szakértő sajnálatos elhalálozása tett volna szükségessé. A rendkívüli közgyűlés törlése miatt viszont nem adódott lehetőség új könyvvizsgáló megválasztására sem.

Az éves közgyűlést tekintve, amennyiben addigra a helyzet megnyugtatóan változna és a rendezvények megtartására vonatkozó tilalmat feloldaná a kormány, akkor törvényi határidőn belül, azaz tervezetten 2020. április 30-ra összehívjuk a közgyűlést – ha így lesz, erről időben értesítjük az érdekelteket. Most éppen ott tartunk, hogy figyeljük a helyzetet, és vizsgáljuk, hogy hogyan tudnánk összehívni a közgyűlést. Számunkra és a befektetőink számára is fontos, hiszen lényeges kérdésekben szeretnénk döntéseket hozni.

Tervezi osztalék fizetését a következő években a vállalat?

Bártfai Zsolt: Nagyon sok változás történt az utóbbi időben a Delta életében, melyek azt jelzik, egy új korszakot kezdtünk, ambiciózus növekedési tervekkel. Ezzel összhangban az üzleti tevékenységünk során keletkező eredményt nem javasoljuk kifizetni a tulajdonosoknak osztalék formájában, hanem visszaforgatnánk a cégbe, ezzel is hozzájárulva a növekedési tervek megvalósításához szükséges finanszírozási háttérhez.

Mi a cél a már bejelentett Munkavállalói Résztulajdonosi Programmal?

Csontos Zoltán: Alapvető érdekünk erősíteni a munkavállalói lojalitást és a tulajdonosi szemléletet, ezért is döntöttünk a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) elindításáról, valamint a kapcsolódó javadalmazási rendszer bevezetéséről. Erős meggyőződésünk, hogy a tulajdonosi szemlélet erősödése együtt jár a részvényesek és a munkavállalók érdekközösségének az erősödésével, ez pedig pozitívan fogja befolyásolni a cég üzleti teljesítményét is. Ebbe az irányba hat, hogy a javadalmazási feltételek a Delta Technologies Nyrt. mint az MRP szervezet alapítójának konszolidált számain alapulnak; a javadalmazási rendszer pedig a gazdasági teljesítményt egyrészt a saját tőke növekedésében, másrészt a részvényárfolyam emelkedésében fogja majd mérni.

Az elmúlt hetek tőzsdei lejtmenetében nagyot esett a vállalat részvényárfolyama. Ezt hogyan értékelik? Mit árazhatnak most a befektetők?

Bártfai Zsolt: A blue chip-ek, sőt, a nagy nemzetközi indexek értékeit is sokkolta a koronavírus. Azt megmondani, hogy túlzó-e a piaci reakció, inkább az elemzők dolga. Mi a saját feladatainkra fókuszálunk. Ugyanakkor határozott véleményünk, hogy a most kibontakozó gazdasági krízis nem strukturális problémákra, hanem egy egyszeri nagyon erős külső hatásra, jelesül az új típusú koronavírus okozta járványra vezethető vissza; jó esély van tehát a gyors kilábalásra.

A jelenlegi rendkívüli helyzetben persze senkinek sem az a legfontosabb, hogy nekiálljon számolgatni, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy IT-szektor innovatív megoldásaira közép- és hosszú távon is nagy szükség és igény lesz. Sőt, azt kell, hogy mondjam, kevés más olyan iparág van, amely a válsághelyzetben új lehetőségeket is kapott; a mi piacunkon ilyen a digitalizáció, a home office kapacitások kiépítésének felgyorsulása.

Csontos Zoltán: Összességében arra számítunk, hogy a rendkívüli helyzet katalizálni fogja a folyamatokat, ennek eredményeképpen pedig világszerte, így idehaza is ugrásszerűen fel fognak gyorsulni a vállalati digitalizációs folyamatok. Azaz, ha a járvány okozta krízis legnehezebb része levonul, akkor gyorsan magához térhet a szektor, a megfelelő tőke- és finanszírozási háttérrel rendelkező, sikeresen talpon maradó cégek pedig a válság nyertesei lehetnek.

Miért érdemes most a vállalat részvényeibe fektetni? Mi a sztori a Delta Technologies-ban?

Csontos Zoltán: A tavalyi meglehetősen turbulens év volt a magyar informatikai szektorban, a Deltának pedig különösen. Jelentős piaci átrendeződések történtek, számunkra pedig az volt a legfontosabb szempont, hogy a Delta tőzsdei megjelenésbe való invesztálással, stratégiai befektetőinkkel közösen megteremtsük azokat a feltételeket, amelyek piaci pozíciónk hosszú távú megerősítéséhez szükségesek.

Jellemző, hogy a KSH adatai szerint az új informatikai beruházások összértéke csökkent idehaza 2019-ben, ezzel együtt olyan jelentős állami megrendeléseket sikerült teljesítenie a Deltának, mint az 1.500 Digitális Jólét Pont kiépítése 3,2 milliárd forint értékben. A jövőt illetően pedig továbbra is optimisták vagyunk.

A piackutatók prognózisai szerint az informatikai és telekommunikációs költések terén az elkövetkező három évben nagyjából 3 százalékos éves növekedésre lehet számítani Kelet-Közép-Európában 2023-ig bezárólag, azonban mi ezt jelentősen meghaladó vállalati növekedésre számítunk a Deltánál. Ehhez az olyan innovatív területeink, mint a közlekedésinformatika, valamint a már említett vállalati digitalizációs folyamatokban való aktív részvétel jelentősen hozzájárulhatnak.