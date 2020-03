Veres János a koronavírus-válság kezeléséről: átfogó, gyors, bátor lépések kellenek

A globális vírusjárvány következtében a hazai és a nemzetközi sajtóban egyre gyakrabban találkozni azzal a gondolattal, hogy a járvány után már semmi sem lesz úgy, mint a járvány előtt. És - talán meglepő módon - az írások legtöbbször nem arról szólnak, hogy a jövőben milyen közegészségügyi és hatósági intézkedések és járvány-megelőző nemzetközi megállapodások lesznek szükségesek, hanem arról, hogy (1) a gazdaság és a társadalom milyen módon tud most kikerülni a koronavírus által okozott válságból, és hogy (2) a normalizációt követően milyen új szempontokat és normákat kell majd érvényre juttassunk annak érdekében, hogy az emberi civilizáció létfeltételeit, - ezen belül kiemelten a bioszférát és a gazdaságot -, semmiféle fenyegetés ne tudja megrendíteni. Surányi György március 25-én a koronavírus válság kezelésének egy lehetséges irányáról szóló, a Portfolio-n megjelent írását a azzal fejezi be, hogy "Ez az írás a célját akkor érné el, ha szakértők kormányon belül és kívül a javaslataimat felhasználva vagy éppen cáfolva olyan mentőcsomagot állítanának össze, amely a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb válságkezelést tenne lehetővé." Miután cikkének végén maga szólít fel közös gondolkodásra, vitára e kérés elől hosszú idő után most nem akarok kitérni. Az általa felvetett válságkezelő megközelítés helyesen hangsúlyozza az elengedhetetlen szakítást a már korábban idejétmúlt tabukkal.

1. Mindenekelőtt hangsúlyozom, hogy az MNB volt elnöke által megfogalmazott értékeléssel, a gyors, határozott, összehangolt program igényével, valamint javaslatai szellemével, irányával és döntően a tartalmával is egyetértek. Néhány területen egészítem ki, ahol úgy gondolom, a megfogalmazottaknál merészebb javaslatoknak is helye lehet, figyelemmel a válság már látható és várhatóan meg tovább mélyülő voltára, valamint a vállalkozások tömeges átmentésére és megőrzésére.

2. Nagyon fontosnak tartom, hogy Surányi György a közgazdász szakma legnemesebb hagyományait követve, nem a pénzügyi egyensúly, meg a gazdasági mutatószámok helyrebűvölésének elsődlegességét emeli ki, hanem a társadalmi szempontokat: azoknak a százezreknek az érdekeit tartja szem előtt, „akik a válság során elveszítik állásukat, vagy/és jövedelmük nagy részét.” „Akkor lesz esélyünk a veszteségek feldolgozására, az újrakezdésre, ha a lehető legkisebb mértékűre enyhítjük a válság által leginkább sújtott családok, egyének szenvedését és anyagi veszteségét.” A helyi és országos közéletben, parlamenti képviselőként és pénzügyminiszterként mindig is ezt a megközelítést vallottam, mindig is ezt a szempontot próbáltam érvényesíteni, - igaz, nem mindig sikerrel -, és ma is ezt tartom követendő iránynak.

3. Surányi cikkének fontos eleme, hogy - hasonlóan más szerzőkhöz -, hangsúlyosan rámutat az anticiklikus gazdaságpolitika hiányára. Utólag, politikai ellenzékben, vagy külső független elemzőként könnyű ezt felismerni; s kétségtelen, hogy ebben a kérdésben az a kormány sem jeleskedett, amelynek egykor pénzügyminisztere voltam. A „szakítás az idejétmúlt tabukkal” azt is kell jelentse, hogy a jövőben a mindenkori kormányzat, – politikai prioritásaitól függetlenül! - anticiklikus gazdaságpolitikát kell majd folytasson.

Politikai ciklusokon és kurzusokon túl érvényesülő stratégiai szemlélet szükséges, mint amilyen például a Stabilitási Alap képzésével, elszámolásával és felhasználásával kapcsolatos szabályok és kötöttségek hosszútávú rögzítése, illetve az implicit adósság képződésének korlátozása stb. (Ez utóbbi kérdésben nem csak a pénzügyileg is kimutatható implicit adósságokra gondolok, - azaz a jövő generációk terhére vállalt állami kamattámogatásokra és adókedvezményekre stb., - hanem a reálszféra implicit adósságaira is, mint amilyen pl. a szükséges korszerűsítések, karbantartások és felújítások elhalasztása, vagy akár az idejében el nem végzett műtétek tragikusan hosszútávú ütemezése; a tankötelezettség csökkentése stb.)

4. Azt hiszem, jórészt még mindig valami elavult gazdasági modell sémájának a foglyai vagyunk. Eszerint amikor a piacgazdaság működik, akkor a társadalom tagjai piacgazdasági jövedelemből kell megélhetésüket biztosítsák. Amikor ez valakinek nem sikerül, akkor rendkívüli helyzet van: ha válság, háború, földrengés, koronavírus van, akkor az természetesen indokolja a piaci jövedelmek átcsoportosítását. Ha pedig egyéni vagy helyi okok, akkor, rendszerszerű átcsoportosítás híján –gyakran irreális feltételekkel és nehezen áthágható eljárásokkal, ráadásul csak ideig-óráig –, az egyén gondjait az állam/társadalom aktuális szociális rendszere segít megoldani. Az, hogy az elmúlt évtizedekben az Adenauer kancellár szóhasználatával „szociális piacgazdaságnak” nevezett fogalomból kikopott a jelző, sokat elárul a mai piacgazdaságról, amelyben a szociális biztonság háttérbe szorult a GDP növelésért és a költségvetési hiány csökkentéséért, meg ki tudja még hány, klasszikus pénzügyi meg statisztikai mutatóért, makrogazdasági számokért folytatott kormányzati hajsza közben. Ezért aztán a válság kezelése is sokkal nehezebb, – és egyébként sokkal drágább is.

És mi más lehetne az első gondolatunk a válság tragikus hatásainak csökkentésére, mint a piacgazdaság hiányzó szociális elemeinek gyors pótlása? Nagyon helyes és támogatandó az a megközelítés, hogy az átfogó és radikális stabilizációs programnak azokra a százezrekre kell összpontosítania, akik a válság során elvesztik állásukat és/vagy jövedelmük nagy részét, ezért támogatom azt a javaslatot is, hogy a munkanélküli segély időtartamát most meg kell hosszabbítani.

De nem kerülhető meg, hogy a magyar lakosság 25-30%-a már a válság kitörése előtt is bizonytalan, eseti jövedelmekből vagy a szürkegazdaságból élt. Egyes foglalkozások, például a fellépésre szerződő művészek, projektekre szerződő kényszervállalkozók hirtelen teljesen bevétel nélkül maradnak. Ki kell dolgoznunk valami rendszert, ami ezeket az embereket is átsegíti a válságon.

5. A lakosság célzott megsegítését helyes, ha megelőzi a működő vállalkozásoknak nyújtott támogatás a foglalkoztatás megőrzése érdekében. A válság közbeni alkalmazkodást, de a válság utáni gyorsabb újraindulást is segítheti,ha a működő vállalkozások is kaphatnak szigorú feltételek teljesítése esetén az államtól segítséget.

Bizonyos esetekben a foglalkoztatás megőrzése érdekében a működő vállalkozásoknak a foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő költségeik (munkabér + járulékok) 50-80%-ára a költségvetésből igényelhető támogatást is lehetségesnek és szükségesnek tartok bevezetni. E foglalkoztatók megmaradó adófizetési kötelezettségeik folyamatos teljesítése és a foglalkoztatotti létszám megtartása esetén 3-9 hónapig élhetnének ezzel a lehetőséggel. Így nem a munkanélkülivé váltakat támogatnánk, hanem a vállalkozások mielőbbi piaci aktivitását biztosítanánk, honorálva azt a társadalmi felelősségvállalást, amit a foglalkoztatók tanúsítanak alkalmazottaik foglalkozásának megőrzésével. Ez kombinálható lenne a támogatást igénybe vevő cégek meghatározott ideig tartó osztalékfizetési korlátozásával és az állami támogatás fejében tulajdonszerzéssel is.

Hasonló eszközzel több EU tagország es közvetlen szomszédaink is élnek a válság kezelése során. Az ő szabályozási tapasztalataikat mint jó gyakorlatot érdemes lenne mielőbb átvenni. Biztos vagyok benne, hogy velük közösen fellépve e kiadások EU forrásból történő finanszírozása is elérhető lenne, így nem a hazai költségvetést terhelné az ezzel összefüggő kiadások teljes összege.

6. Az elmúlt hónapokban több nemzetközi adótanácsadó is javasolta, hogy a válságra való tekintettel az ÁFA-fizetés esetében át kellene térni a pénzforgalmi szemléletre; - azaz csak azon értékesítési számla alapján kelljen befizetni az ÁFA-t, amelyek bruttó összege már beérkezett a számla kibocsátójához. E szabály sok vállalkozás továbbélését segítheti elő, tarthatja őket működőképes helyzetben a válság időszakában is; s ez komoly érv a válság körülményei között.

7. A vállalkozások sokat panaszkodnak arra, hogy az állami költségvetés csak nagy késéssel teljesíti a korábbi évek jogosultságai alapján- például a Vidékfejlesztési Operatív Program keretében, hiszen ők termelik és biztosítják a lakosság számára lezárt határok mellett is az élelmiszer ellátást -, támogatást elnyert projektekre beadott kifizetési kérelmeket.

Nem csak a válság kezelésében, hanem válságmentes időkben is fontos lenne a vállalkozások számára, hogy csökkenjen a kifizetések késedelme. A sokat szidott „brüsszeli bürokraták” már megvalósították, hogy a jogosan igényelt pénz a korábbinál gyorsabban érkezzen be a tagországok kormányaihoz, ideje lenne, hogy a továbbutalást a hazai bürokrácia is rövid átfutási idővel oldja meg.

8. Surányi György javaslatainak van egy kiemelkedő erénye: köznyelven szólva nem csak a „tartozik”, hanem a „követel” oldalon is végiggondolja a teendőket, azaz a költségvetés kiadási oldalára tett javaslatok mellé pénzügyileg racionális és az igazságos közteherviselés elveit tükröző bevételi javaslatokat is tesz.

Tabudöngető, és „normál üzemmódban” nem is megengedett módon harminc- vagy ötvenéves nem kamatozó államkötvényeket javasol kibocsátani azzal, hogy azokat a Magyar Nemzeti Bank vásárolja meg. Pénzügyi szakember számára ez teljesen szokatlan (ha ez a fogalom nem lenne már foglalt, azt is mondhatnánk: „unortodox”) megoldás lenne, de a közgazdaságtan egyetemi tanárától, az MNB sikeres elnökétől még ez a javaslat is alapos megfontolás tárgyát kell képezze.

A forrásteremtésnek más, sokkal inkább közérthető elemét is előterjeszti. Bátor, alkalmas és támogatandó kezdeményezés az 5%-os szolidaritási adó átmeneti bevezetésére vonatkozó javaslat, amit az egyéni és vállalkozási jövedelmekre javasol kivetni. De nem mindenkinek: a javaslat szerint magánszemélyek csak az évi 7 millió Ft feletti bruttó jövedelmük után, vállalkozásoknak pedig a jövedelmük 10 millió Ft-ot meghaladó része után kellene befizetniük ezt az átmeneti adót.

Akárhogy is nézzük, ez bizony annak a progresszív adókulcsnak a megjelenítése, amelyet csaknem minden, a társadalmi különbségek mérséklése irányában elkötelezett ország és politikai irányzat támogat és megvalósít.

9. Láthatóan jelenleg valamilyen megoldást kell találni arra a helyzetre is, hogy sokan jöttek haza a külföldön a koronavírus válság miatt állásukat elvesztő honfitársaink közül. Érdemes a válság utáni időszakra gondolva ezeknek a munkavállalóknak a hazai munkaerőpiacra történő reintegrálására is figyelmet szánni. Sokan közülük most frissen tapasztalták meg az adott országban másodrendű munkavállalóként való kezelésüket, gyors leépítésüket, a szociális háló hiányát. Hazájuk most különleges viszonyt alakíthat ki velük, sikeresebbet a " Gyere haza, fiatal!" program korábbi tapasztalatainál.

Összefoglalva:

a koronavírus okozta válság kezelése során is fontos a jó gyakorlatok átvétele más országoktól

őrizzük meg működőképesnek vállalkozásainkat a lehető legnagyobb számban

éljünk a megváltozott brüsszeli hozzáállással, de ne éljünk vissza vele

a válság kezelése érdekében minél gyorsabban megfelelő nagyságú, a gazdasági szereplők védelmét szolgáló intézkedés csomagot célszerű meghirdetni

Egy ilyen program mielőbbi kidolgozása és megvalósítása elengedhetetlen ahhoz is, hogy a vírusjárvány által okozott gazdasági válság semmiképpen ne torkoljon társadalmi válságba is. Közös felelősségünk, hogy tegyünk javaslatokat hazánk számára az általunk legjobbnak vélt megoldásokra. A döntéshozók felelőssége az ,hogy kiválasszák a legjobb, az ország számára leghasznosabb javaslatokat.

Veres János, volt pénzügyminiszter

