Először a családokat mentsék, ne a vállalatokat!

A sajtóban olvasható válságkezelési javaslatok többsége a vállalkozások szelektív, feltételekhez között megsegítésére koncentrál. Ebben az írásban a családok általános és feltétel nélküli támogatása mellett érvelek. Csak így mérsékelhető a közelgő szociális katasztrófa, melyre talán csak József Attilának lennének megfelelő szavai. A kormány a rendkívüli felhatalmazás birtokában most rendkívüli intézkedéseket hozhat. Itt a történelmi pillanat, hogy megvalósuljon a nemzeti összefogás.

Ma Magyarországon számos család soha nem látott egzisztenciális válságot él meg. Az emberek egyszerre aggódnak az egészségük és a megélhetésük miatt. Nem jut elég pénz élelmiszerre, gyógyszerre, tisztítószerre. Vannak, akik még dolgoznak: nekik a szokásosnál jóval nehezebb körülmények között kell helytállniuk szembesülve a home office kihívásaival vagy éppen bejáróként veszélyeztetve saját maguk és/vagy családjuk egészségét. Mások fizetés nélküli szabadságra kényszerültek vagy éppen elveszítették az állásukat. A vállalkozók bevétele drámaian csökkent. A kisebb projektekből, megbízásokból élő szabadúszók feje fölött is összecsaptak a hullámok. Talán a nyugdíjasok megélhetése tekinthető most a legbiztosabbnak, nekik „csak” a fokozott életveszéllyel és az alapvető fogyasztási cikkek áremelkedésével kell megküzdeniük.

Nincs most olyan ember, aki ne rettegne a következő hónapoktól.

Az állam fő feladata a válsághelyzetek kezelése. Lényegében ezért találtuk ki az államot. A helyzet megoldását most nem bízhatjuk a családokra, a civilekre vagy az önkormányzatokra, mert nincsenek meg az eszközeik, nem bírják el a terhet. A felhatalmazási törvény elfogadásával az országgyűlés is kinyilvánította, hogy ebben a válsághelyzetben radikális eszközökre és nemzeti szintű (!) szolidaritásra van szükség.

Ez valóban háborús helyzet, amikor élet-halál kérdésekről van szó. A válságkezelésnek ezért gyorsnak, egyszerűnek, teljeskörűnek és a lehető leginkább kézzelfoghatónak kell lennie. Beavatkozásokra a lehető legalacsonyabb absztrakciós szinten van szükség: pénzt kell juttatni az emberek zsebébe. Nem egyszer, hanem havi rendszerességgel egészen addig, amíg a rendkívüli válsághelyzet tart, tehát legalább addig, amíg a kormány rendkívüli felhatalmazása fennáll.

Elsősorban az embereket és a családokat kell menteni, ezzel közvetve a cégeket és a gazdaságot is segítjük. A fordított logika nem működik most, miszerint segítsük a cégeket, hogy ezzel támogassuk az állásokat és így közvetve a családokat. A hatás ugyanis túlzottan áttételes, ezer külső és belső körülménytől függ, hogy végül mi csorog le a dolgozókhoz vagy éppen a nem dolgozókhoz. Túl nagy a veszélye, hogy egyes érdekcsoportok kisajátítják az előnyöket. Vállalkozásokat lehet újakat alapítani, de a halottakat nem lehet feltámasztani, a magára hagyott, beteg embereket, a széthullott családokat nem lehet újra összetákolni, amikor majd újra beindul a konjunktúra. A termelést le lehet állítani egy időre, de a családot nem.

Feltétel nélküli, általános juttatásokra van szükség: nincs se idő, se energia, se szükség a jogosultságok ellenőrzésére, szofisztikált pályázatokra, adóoptimalizálási ügyeskedésekre. Méltatlan lenne most az érdemeket méricskélni, lobbizni, kuncsorogni, egymás ellen acsarkodni, osztozkodni.

Képzeljünk el egy halászó, vadászó, gyűjtögető törzset, akik átmenetileg nem tudnak kimenni a barlangból, mert ítéletidő tombol. Mit csinálnak ebben a helyzetben? Egészen biztosan nem kezdik el arra ösztökélni a fiatal harcosokat, hogy most mutassák meg a bátorságukat és menjenek vadászni, inkább meghúzzák magukat a barlangban, megosztoznak az élelmiszertartalékokon és várják, hogy jó idő legyen. Közben persze ápolják a betegeket, tanítgatják a gyerekeket, főzőcskéznek, mesélnek, énekelnek, kidekorálják a barlangot, esetleg élesítgetik a nyílhegyeket. De erre senkit nem kell külön bíztatni, mindenki megtalálja a feladatát. A mostani helyzet hasonló ehhez (azzal a nehezítéssel, hogy elvileg mindenkinek külön barlangba kellene vonulnia).

Az alábbiakban röviden összefoglalom az általam javasolt átmeneti (!) intézkedési csomagot, amit tekinthetünk egyfajta kiterjesztett társadalombiztosításnak, hiszen a társadalom, konkrétan az emberek túlélését biztosítja.

Emeljük a duplájára a családi pótlékot. Minden 18 éven felüli magyar állampolgár alapjogon kapjon havonta a közmunkának megfelelő összegű (nettó 54 ezer forint) havi juttatást, ún. szolidaritási támogatást. Vezessünk be 10%-os (SZJA jellegű) szolidaritási adót.

A családi pótlék emelésére azért van szükség, hogy a gyerekek ellátása ne függjön annyira a szüleik aktuális munkaerőpiaci helyzetétől. A szolidaritási támogatás összegét azért érdemes a közmunkához kötni, mert ez az összeg sokak fejében összekapcsolódott a minimális anyagi biztonsággal. De úgy is lehet tekinteni, hogy most minden felnőtt állampolgár közmunkát végez azzal, hogy segíti a válságkezelést akár úgy, hogy ellátja a családját, akár úgy, hogy másoknak segít, vagy egyszerűen azzal, hogy nem mozdul ki otthonról és így segít megfékezni a válságot. A szolidaritási adóra egyrészt költségvetési okok miatt van szükség, másrészt átmenetileg némi progresszivitást visz az adórendszerbe, ami ebben a helyzetben különösen jól indokolható morálisan.

A 2. és 3. hatás eredőjeként 540 ezer forint bruttó jövedelem alatt a nettó rendelkezésre álló forrás növekszik, afölött csökken. (Sajnos nincs friss elérhető adat a jövedelmek eloszlásáról, ezért nem lehet pontosan tudni, hogy hányan vannak a bruttó 540 ezer forintos küszöbérték alatt, de valószínűleg a túlnyomó többség.) Havi 1 millió forintos jövedelem fölött éri el az extra adóterhelés az 5%-ot és utána lassan emelkedik. Az alacsonyabb jövedelműek forrásai jelentősen növekednek. Az alábbi táblázat mutatja a hatásokat különböző bruttó bérek mellett.

A szolidaritási támogatás és a szolidaritási adó együttes hatása a nettó bérekre bruttó bér eredeti nettó bér szolidaritási támogatás szolidaritási adó végső nettó bér támogatás és adó összhatása támogatás és adó összhatása / bruttó bér 161000 107065 54000 16100 144965 37900 24% 200000 133000 54000 20000 167000 34000 17% 250000 166250 54000 25000 195250 29000 12% 300000 199500 54000 30000 223500 24000 8% 350000 232750 54000 35000 251750 19000 5% 400000 266000 54000 40000 280000 14000 4% 450000 299250 54000 45000 308250 9000 2% 500000 332500 54000 50000 336500 4000 1% 550000 365750 54000 55000 364750 -1000 0% 600000 399000 54000 60000 393000 -6000 -1% 650000 432250 54000 65000 421250 -11000 -2% 700000 465500 54000 70000 449500 -16000 -2% 750000 498750 54000 75000 477750 -21000 -3% 800000 532000 54000 80000 506000 -26000 -3% 850000 565250 54000 85000 534250 -31000 -4% 900000 598500 54000 90000 562500 -36000 -4% 950000 631750 54000 95000 590750 -41000 -4% 1000000 665000 54000 100000 619000 -46000 -5% 1050000 698250 54000 105000 647250 -51000 -5% 1100000 731500 54000 110000 675500 -56000 -5% 1150000 764750 54000 115000 703750 -61000 -5% 1200000 798000 54000 120000 732000 -66000 -6% Forrás: Berlinger Edina

Az ábra a táblázat utolsó oszlopát (a szolidaritási támogatás és a szolidaritási adó relatív hatását) mutatja a bruttó bér függvényében.

Első ránézésre ez a csomag nagyon hasonlít Surányi György javaslatához. Ő azonban sokkal magasabb, havi 100 ezer forintos támogatással számolt (plusz az eltartott gyerekek után további 50 ezer forinttal), de csak azoknak, akik 2020. március 1. után veszítették/veszítik el az állásukat. Ő 5%-os szolidaritási adót javasolt, de csak az évi 7 millió forint (havi 580 ezer forint) fölötti keresetekre. Az általam vázolt konstrukcióban minden felnőtt kap támogatást akár volt hivatalos munkája március 1.-én, akár nem, akár elveszítette azután, akár nem. Ezzel tehát segítenénk az alacsony és közepes keresetűeket, az álláskeresőket, az inaktívakat és a nyugdíjasokat is. A magas keresetűek összességében egyre nagyobb mértékű hozzájárulást fizetnének a teljes jövedelmükre vetítve, de ennek többletterhe csak 1 millió forint fölött érné el az 5%-ot. Az általam javasolt modellben tehát kisebb a támogatás összege (havi 54 ezer forint), de az sokkal több emberhez jutna el. Ugyanígy a családi pótlék emelése is kisebb mértékű lenne (átlagosan kb. 15 ezer forintnyi), de ebből minden gyerek részesülne, nem csak azok, akiknek a szülei most veszítették el az állásukat. Valószínűleg most is azok a gyerekek vannak a legrosszabb helyzetben, akiknek a szülei korábban sem dolgoztak (hivatalosan).

Mennyibe kerülne mindez?

Ha megduplázzuk az egy gyerekre jutó, átlagosan kb. 15 ezer forintos családi pótlékot, akkor 2 millió gyerekkel számolva a többletkiadás havi 30 milliárd forint. A minden felnőttnek alanyi jogon járó havi 54 ezer forintos támogatás 8 millió felnőttel számolva havi 432 milliárd forintba kerülne. A 10%-os szolidaritási adóból 380 ezer forintos átlagos havi bruttó jövedelemmel és 4 millió munkavállalóval számolva 152 milliárd forint bevétel keletkezne.

A fentieket megfelelő előjellel összeadva 30+432-152=310 milliárd forintot kapunk. Ha egészen év végéig, azaz kilenc hónapig fennmarad ez az állapot, akkor az összesen 2790 milliárd forint többletkiadást jelent, ami a tavalyi GDP-nek kevesebb, mint 6%-a.

További megjegyzések:

A GDP 6%-ára rúgó mentőcsomag nem kirívóan magas nemzetközi viszonylatban. Ha a számok rosszabbul alakulnak, pl. nagyon sokan elveszítik az állásukat és ezért kevesebb szolidaritási adó folyik be vagy csökken a GDP, akkor is nagy valószínűséggel bőven a GDP 10%-án belül maradunk. Emellé még befér sok más aktív gazdaságpolitikai eszköz is, például az egészségügyi, rendfenntartói és egyéb kiemelt fontosságú területeken dolgozók munkabérének jelentős emelése (duplázása), de akár a stratégiailag fontos vállalatok megsegítése is. Az anticiklikus gazdaságpolitika elvének megfelelően válságban az államnak költekeznie kell a kereslet növelése érdekében. A szegényebbek támogatása jobban növeli a keresletet, mint a gazdagoké. A javasolt csomag részletei tovább finomíthatók (például a nyugdíjasok esetében a szolidaritási támogatást a nyugdíj függvényében lehetne meghatározni előnyben részesítve az alacsony nyugdíjjal rendelkezőket), a paraméterek változtathatók. A modern monetáris elmélet (MMT) szerint, melyet a közelmúlt válságkezelési tapasztalatai is alátámasztanak, a szükséges pénz előteremthető anélkül, hogy azzal a gazdasági stabilitást veszélyeztetnénk. A pénzteremtésnek igazából nincs korlátja egy olyan gazdaságban, ahol alacsony a külső adósság. Magyarország most ebben a kedvező helyzetben van. Az általános hitelmoratórium bevezetése (és a bankok olcsó likviditással való ellátása) tökéletes példája a jól átgondolt, általános, egyszerű és mégis hatásos eszközöknek. Ezen az úton kell tovább haladni. Ne csak a hitelfelvevőket támogassuk. Általában igaz, hogy a túlbiztosítás rontja az ösztönzőket. Emiatt felmerül az aggodalom, hogy az alapjogon járó jövedelem elkényelmesít és nem motivál a munkavállalásra. Ebben az esetben azonban ettől nem kell tartani, hiszen a havi 54 ezer forint éppen csak a túlélésre elég és deklaráltan csak addig, amíg a válság tart. Ezért aki megteheti, biztosan nem elégszik meg ennyivel. Ráadásul egy ilyen súlyos válság közepette a kockázatkezelési szempontoknak kell dominálniuk. Elsődleges kérdés az emberek biztonsága, az ösztönzők most nem annyira fontosak. Hiszen az emberek nem azért nem dolgoznak, mert lusták, hanem mert nem tudnak, pl. mert nem hagyhatják el a karantént, vagy mert bezárt a gyár. Az ösztönzési kérdéseket majd elő lehet venni, ha minden visszatér a normális kerékvágásba. Ha vége a válságnak, a szolidaritási támogatás és a szolidaritási adó visszavehető. A családi pótlékot azonban emeljük a duplájára véglegesen, hiszen annak nominálértéke 12 éve nem emelkedett. A duplázás épp arra lenne elég, hogy nagyjából megőrizzük a reálértékét. Az éhezés és egyéb nélkülözés bűnözéshez, akár országos zavargásokhoz vezethet, lásd az idézett József Attila verssor folytatását. Mindenkinek az az érdeke, hogy ezt elkerüljük. Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy van elég élelmiszer, exportra termelünk. Igazán megengedhetjük magunknak, hogy honfitársaink ne éhezzenek. A világvallások közös minimuma, hogy segítsünk a bajbajutottakon.

A cikk szerzője a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.