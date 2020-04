Németországban meghosszabbítják a koronavírus ellen meghozott intézkedéseket

Németországban legalább az iskolai tavaszi szünet végéig, április 19-ig fenntartják az emberek egymás közötti közvetlen fizikai kapcsolatainak csökkentésére a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat - jelentette be szerdán Berlinben Angela Merkel kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után.

A házi karanténban tartózkodó kancellár a telefonkonferencia után tartott telefon-sajtótájékoztatón kiemelte, hogy mind a 16 tartományban egységesen meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat április 19-ig.

Továbbra is a lehetséges minimumra kell csökkenteni az egymás közötti közvetlen fizikai kapcsolatokat, és mindenkinek törekednie kell arra, hogy csak azokkal érintkezzen, akikkel közös háztartásban él, és a lehető legkevesebbet tartózkodjon lakásán kívül. Ezt a szabályt húsvét idején is szigorúan be kell tartani, mert "egy világjárvány nem ismer ünnepnapokat" - fogalmazott Angela Merkel.

Mint mondta, a regisztrált fertőzöttek számának alakulásban ugyan tapasztalható egy enyhén pozitív trend, amely azonban még nem elég az egészségügyi ellátórendszer túlterhelődésének elkerüléséhez. Ráadásul az új adatok szerint az intenzív ellátásra és lélegeztetésre szoruló betegek kezelése jóval hosszabb, mint korábban gondolták, átlagosan nagyjából két hét, ezért az igazolt fertőzöttek számának duplázódási idejét nem a korábban megcélzott tíz napra kell emelni, hanem jóval magasabbra.

El kell érni, hogy legalább 12, 13, vagy 14 napra emelkedjen a duplázódási idő - mondta a kancellár. Hozzátette, hogy a szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői legközelebb húsvét után, április 14-én tekintik át együtt a helyzetet. Kiemelte, hogy továbbra is a tudományos megállapításokra építik a válságkezelő intézkedéseket, így arról is a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) és más járványügyi szakértők ajánlásai alapján döntenek majd, hogy milyen lépéseket tegyenek április 20-tól.

Ezzel kapcsolatban Markus Söder bajor miniszterelnök, a tartományi kormányfők egyeztető testületének soros elnöke aláhúzta: a korlátozó intézkedések meghosszabbítása április 19-ig egyáltalán nem azt jelenti, hogy április 20-tól minden úgy folytatódik tovább, mint a járvány előtt.

Mint mondta, további szigorításokra nincs szükség, így például nem vezetik be a védőmaszk-viselési kötelezettséget, de annak az ideje sem jött még el, hogy a korlátozások visszavonásáról, az "exit stratégiáról" szóljon a politika.

Németországban a Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerda este 74 508 volt az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) bizonyítottan fertőzöttek száma, ami 6328 esettel - 9,2 százalékkal - több azt egy nappal korábbi 68 180-nál. A vírus így továbbra is viszonylag lassan terjed, de az ütem kissé emelkedett az utóbbi napokat jellemző 7-8 százalék körüli szinthez képest.

A vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozatainak száma továbbra is gyorsuló ütemben emelkedik, az amerikai egyetem összesítése szerint szerda estéig 821 haláleset köthető biztosan a Covid-19-hez, ami 139 esettel több az egy nappal korábbi 682-nél.

