Reagált is a BKK: sűrítik a járatokat Budapesten

A BKK a fővárosi közösségi közlekedésben ma reggel tapasztaltak alapján április 2-től, csütörtöktől gyakoribb járatindulást biztosít számos vonalon. A járatsűrítés célja, hogy egyetlen vonalon se legyen nagyobb a járművek kihasználtsága a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott 30 százaléknál, azaz az utasok tartani tudják a megfelelő távolságot egymástól – közölte a Budapest Közlekedési Központ.

Április 1-jén reggeltől egy szombati menetrenden alapuló, de frekventált vonalakon annál sűrűbb járatindulást biztosító közösségi közlekedési rend lépett életbe a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ számos dolgozója figyelte a fővárosi közösségi közlekedés kihasználtságát a ma hajnali, reggeli órákban és a közösségi médiában is sok visszajelzést kaptak a járatok utasszámát illetően.

Fürjes Balázs és Vitézy Dávid is bírálta az új menetrendet:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 04. 01. Túlzsúfoltság a budapesti tömegközlekedésben, Fürjes és Vitézy változást sürget

A tapasztalatok alapján már április 2-án, csütörtökön reggeltől sűrítik a járatindulást számos vonalon, kiemelten a hajnali, reggeli órákban a dél-pesti térségben – jelentette be a BKK.

Az április 1-jén, szerdán reggel tapasztaltak alapján 16 fővárosi vonalon biztosítanak további járatsűrítést április 2-től. A jelenleg érvényes, szombati menetrenden alapuló, ám frekventált vonalakon annál gyakoribb járatindulást biztosító, korábban bemutatott menetrendet az alábbiak szerint sűrítik:

Az M3-as metrópótló buszon hajnali 5 óra után gyakrabban indulnak a buszok.

A 2-es villamos vonalán a H6-os HÉV minden beérkező szerelvényéhez egy többlet villamosindulást biztosítunk.

A 74-es trolibusz vonalán hajnali 5 óra után 10 percenként indulnak a járművek.

A 8E járat vonalán reggel 6 órától 10 percenként indulnak a buszok.

A 20E és a 30-as járat vonalán hajnali 5 órától már sűrűbben, 10 percenként indulnak a buszok.

A 32-es busz már hajnali 5 órától 10 percenként indul.

A 44-es buszjárat reggel 6 órától 15 percenként közlekedik.

Az 54-es és a 68-as vonalon a rövidebb járművek helyett csuklós buszok közlekednek.

A 97E vonalon már hajnali 5 órától 10 percenként indulnak a járatok.

A 99-es busz már hajnali 5 órától 10 percenként jár.

A 151-es busz az iskolaszüneti menetrend szerint jár.

A metrópótlást segítő 194M vonalon iskolaszüneti menetrend szerint indulnak a buszok.

A 220-as busz reggel 6 órától 10 percenként közlekedik.

A 276E vonalán már hajnali 5 órától 10 percenként indulnak a buszok.

Munkatársaik április 2-án, csütörtökön reggel – és természetesen az azt követő napokon – továbbra is kiemelt figyelemmel követik a járatok kihasználtságát, és amelyik vonalon szükséges, további sűrítéseket vezethetnek be. Felkészülve egy esetleges, a mai reggelhez hasonló esetre már korábban növelték a város különböző pontjain várakozó tartalék járművek számát, amelyek szükség esetén azonnal forgalomba állíthatók – közölték.

A fővárosban utazókat továbbra is kérik, hogy ne megszokásból közlekedjenek. Utazásukat előzetesen, vagy akár menetközben tervezzék meg a BKK FUTÁR alkalmazással, amely továbbra is valós idejű járatinformációk alapján ajánlja fel az optimális útvonalat úti célunk eléréséhez. A weben a futar.bkk.hu címen, emellett iOS és androidos mobilalkalmazásként is elérhető BKK FUTÁR-ban beállíthatjuk, hogy a leggyorsabb, a legkevesebb átszállást, vagy a legkevesebb sétát igénylő utazási módot ajánlja fel, továbbá MOL Bubival és kerékpározással kombinált utazásokat is képes tervezni.

A járatsűrítés célja, hogy egyetlen vonalon se legyen nagyobb a járművek kihasználtsága a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott 30 százaléknál, azaz az utasok tartani tudják a megfelelő távolságot egymástól. Ez a rövidebb buszok és trolibuszok esetében átlagosan 20, a csuklós buszok és trolibuszok esetében 32, az M2-es metrón 230, az M3-ason 245, az M4-esen 185, a nagykörúti villamoson és a hosszú CAF-okon 108, a rövid CAF-okon, a hannoveri villamosokon, a 2-es, a 47-es és a 49-es vonalon 54, a Tatra típusú villamosokon pedig kocsinként 27 utast jelent.

Az utasszám napról napra történő változása a közlekedési szolgáltatók számára is új helyzetet jelent. A BKK igyekszik a lehető leggyorsabban reagálni a ma reggel tapasztaltakra. Ezzel kapcsolatban köszönjük az utasok türelmét – mondta el a ma reggel tapasztaltakkal kapcsolatban Varga Ivett, a BKK vezérigazgatója.