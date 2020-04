Ezekből az országokból vehet át betegeket Németország

MTI Cikk mentése Megosztás

Németországban megközelítette az ezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és a regisztrált fertőzöttek száma is emelkedik, de viszonylag lassú ütemben. Egyelőre bőven van szabad kórházi kapacitás, a 40 ezer intenzív ágyból 15-20 ezer szabad, így külföldről is fogadnak betegeket. A szomszédos Hollandiában, Belgiumban és Luxemburgban is gyorsan emelkedik a fertőzöttek száma.