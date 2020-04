Ingyen ajánlott fel alapanyagot a Masterplast - 20 ezer maszk készült belőle

A koronavírus elleni védekezés kapcsán indított közösségi akciót a Masterplast, aminek keretében több, mint 20 000 arcvédő maszk előállításához elegendő alapanyagot kínált fel önkéntes varrónők számára ingyenesen a cég.

Néhány nap leforgása alatt több mint 30 településről, száznál is több önkéntes „varrópont” jelezte igényét. Gyakorlatilag Székesfehérvár és annak 20 kilométeres körzetében lévő szinte valamennyi településre jutott a felajánlott alapanyagból, de másik 5 megyébe is történtek szállítások.

A Masterplast ingyenesen ajánlotta fel az anyagot, de kizárólag azoknak, akik ingyenesen is adták tovább az elkészült arcvédő maszkokat a frontvonalban dolgozóknak és a leginkább veszélyeztetetteknek.

Egészségügyi szervezetek, települési önkormányzatok, katasztrófavédelmi egységek és munkáltatók is igényeltek az alapanyagból. A Masterplast önkéntes munkatársi és szervezett logisztikai megoldással bő egy hét leforgása alatt ki is szállította az igényelt anyagokat.

A jól átlélegezhető, könnyen formázható-könnyen varrható polipropilén flízből, tisztítható-fertőtleníthető, tehát többször használható védőfelszerelés készíthető. Dupla rétegű kialakítással még szűrőbetét is helyezhető bele, amivel fokozni lehet a védőeszköz cseppzáró hatékonyságát.

Forrás: Masterplast

A Masterplast a karitatív felajánlást követően hasonló alapanyagokat kínál fel értékesítésre nagyobb tételben is varrodák és nagyobb gyártók számára is, amelyekből nem csak arcvédő maszkok, hanem védőruházatok is készíthetők.

Ezen felül az építőipari anyagokat gyártó cég nemrég bejelentette, hogy felvásárol egy német gyárat, ahol olyan speciális membránokat gyártanak, ami maszkok és védőruházat alapanyaga is lehet. Az akvizíció még folyamatban van.

A Masterplast árfolyama ma 0,3 százalékot emelkedett, idén pedig 22 százalékot esett a papír, amivel felülteljesítő volt a több mint 30 százalékos mínuszt mutató BUX indexhez képest.