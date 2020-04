Egyetlen ábra, ami megmutatja a világgazdaság összeomlását

Márciusban szerte a világon nagyot esett a feldolgozóipari aktivitás. Néhány országban olyan komoly zuhanást láthattunk, ami arra enged következtetni, hogy azonnal mély recesszió veszi kezdetét.

Már a tavalyi év második felében láthattuk, hogy gyengélkedik a világgazdaság, ami a gazdaság ciklikus pozíciójából fakadóan nem is meglepő. Nem jött jól az amerikai-kínai kereskedelmi háború, a német gyáripar (autóipar) tartós gyengélkedése, így összességében a világkereskedelem visszaesése. Ebből a nehézségekkel terhelt periódusból igyekezett kilábalni a világ tavaly decemberben és idén januárban, azonban a kedvező trend egyetlen pillanat alatt véget ért.

A Kínából induló új koronavírus először a járvány gócpontjában vezette vissza a termelést, miután olyan szigorú korlátozó intézkedéseket kellett hozni, amelyek miatt lehetetlenné vált a gyártás. A kijárási tilalmak és karanténok miatt a kínai feldolgozóipar februárban összeomlott, és a világ más tájain is elindult a lejtmenet. A kínai alkatrészek és alapanyagok hiánya miatt megszakadtak a beszállítói láncok, illetve a kereslet csökkenése miatt elkezdett lanyhulni a termelés.

Forrás: ThomsonReuters Datastream, Portfolio

A márciusi adatok pedig már azt sugallják, hogy a világ számos pontján recesszióba került a feldolgozóipar. A koronavírus-járvány ebben az időszakban már Európában is komoly problémákat okozott, a kormányok szigorú intézkedéseket hoztak, hogy megfékezzék a terjedést, ami azzal is együtt járt, hogy a gazdasági növekedés hirtelen szinte teljesen megállt. A legtöbb gazdaságból 40-45 pont közötti beszerzésimenedzser-indexek érkeztek az elmúlt napokban, amely jóval alulmúltja a kulcsfontosságú 50 pontos értéket. (Ez a szint választja el a növekedést a csökkenéstől.) A járvánnyal sújtott európai országok közül Olaszországban került igazán mélyre a mutató, ami nem csoda annak tükrében, hogy az országban a karantén a fejlett, ipari régiókat érintette elsőként, aztán az ország teljes területére kiterjedt.

Annak ellenére, hogy a régiónkban nem terjed kifejezetten gyorsan a járvány, a BMI-k gyengék lettek. A cseh és a lengyel index is 40 pont közelébe került, miközben a magyar történelmi mélypontra süllyedt, alig meghaladva a 29 pontot. Ilyen alacsony értéket tehát még a világgazdasági válság során sem ért el a magyar mutató, ami azt jelzi, hogy a feldolgozóipar komoly recesszión megy keresztül. Habár a magyar BMI értéke mindenkit sokkolt, az esés érthetővé válhat annak tükrében, hogy anekdotikus beszámolók szerint egyre több dolgozót küldenek szabadságra, fizetés nélküli szabadságra, illetve bocsátanak el, miközben ennél is rosszabb híreket is hallottunk már: szakmai szervezetek szerint napról-napra mennek csődbe a kisebb, magyar vállalatok. A magyar koronavírus-mentőcsomag hamarosan érkezhet.

