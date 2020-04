Elemzők: Kína világhatalmi ambícióit szolgálja a a mostani krízis

Kínában folyamatosan csökken az új koronavírus-fertőzöttek napi esetszáma, míg az Egyesült Államokban nő és már Kínánál is több fertőzöttjük van. Hszi Csinping rendszeresen egyeztet a világ vezetőivel a járvány kezeléséről és a kínai orvosok is folyamatosan osztják meg tapasztalataikat külföldi kollégáikkal. Ezen kívül Kína rendszeresen küldi a segélyszállítmányokat más országokba, többek közt Magyarországra is számos ilyen szállítmány érkezett.

Ez az első olyan nemzetközi válság, ahol Kína aktívan felvette a globális vezető szerepet, ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol inkább elutasították eddig a nemzetközi együttműködést és több politikai tőkét fektettek Kína kritizálásába, melyet azzal vádolnak, hogy engedte elterjedni a világon a vírust

– írják a Eurasia Group elemzői.

Kína közben folyamatosan dolgozik azon is, hogy reklámot csináljon magának a segítő tevékenységből: Twitteren rendszeresen dicsekszenek a kínai hivatali képviselők a segélyszállítmányokról annak ellenére, hogy a közösségi médium be van tiltva az országban.

Szerintem ez az évszázad lehetősége Kínának a bízalomépítéshez, […], Kína nem akarja elpocsékolni ezt a lehetőséget

– mondta el Keyu Jin, az LSE gazdasági professzora a CNBC-nek. Hozzátette: Kínának kiváló lehetősége adódott most arra, hogy bebetonozza magát, mint a világ egyik vezető nagyhatalma.

A Brookings Institution elemzői hozzáteszik: Kína arra is használja a mostani helyzetet, hogy javítsanak a rossz imidzsen, melyet az okozott, hogy eleinte nem megfelelően reagálták le a koronavírus-krízist.

A kínai hivatali képviselők többször is elmondták, hogy azon múlik, hogy egy-egy országnak mennyit segítenek, hogy milyen módon viszonyultak Kínához a múltban

– írják a Eurasia Group elemzői. Hozzáteszik: ez megerősíti azt a feltételezést, hogy Kína nem csupán jó szamaritánusként viselkedik, hanem olyan szívességeket vár majd el a segítségért cserébe, melyek az ország stratégiai céljait segítik.

Az elemzők meg is nevezik Magyarországot, Olaszországot és Szerbiát, ahol az ázsiai nagyhatalom szerintük „maszk diplomáciát” folytat.

Kína agresszíven tolja azt az üzenetet, hogy az Egyesült Államokkal ellentétben ők felelős és megbízható partner. Fontos figyelnünk arra, hogy van egy geopolitikai komponense ennek, melynek része a befolyásért való küzdelem, melyet a jótékonyság politikájával is támogatni lehet

– írja egy blogbejegyzésben Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

