Egészségügyi felszerelések gyártására álltak át a Forma-1-es istállók gyárai

Minden Forma-1-es istálló gyárában egészségügyi felszerelések készülnek, mondta Jánvári Zsolt, a Williams versenycsapatának magyar tagja.

Elindult egy közös projekt a Forma-1-es csapatokkal és az egészségügyi felszereléseket gyártó cégekkel arról, hogy a felszabadult gyártókapacitást megpróbálják hasznosítani, például lélegeztetőgépeket, maszkokat gyártsanak.

Tudomásom szerint minden Forma-1-es istálló benne van ebben a projektben

– mondta el Jánvári Zsolt.

Elárulta azt is, hogy a Williams összeállt egy angol céggel, amely eddig heti hét darab lélegeztetőgépet gyártott, most viszont megpróbálják feltornázni heti kétszázra, és úgy néz ki, ez sikerül is.

A Forma-1-es idény március 15-én kezdődött volna Ausztráliában, de azt a futamot, majd további hetet törölni, vagy halasztani kellett a világjárvány miatt. Jelen állás szerint leghamarabb a június közepére tervezett Kanadai Nagydíjon kezdődhet a szezon.

Címlapkép: Getty Images