Tisztifőorvos: nincs bizonyíték rá, hogy az időjárás befolyásolja a vírus terjedését

Kezdetben megyénként egy volt, ma pedig már összesen 55 van - mondta el Müller. Őket nem kivonták, hanem többletként kerültek beállításra.

Elmondta Müller, hogy az idősek otthona kifejezetten veszélyes szituációban van, itt nagyon könnyen terjedhet a vírus. Zuglóban 600 ember van karanténban egy idősotthonban, jelenleg is zajlik a járványügyi vizsgálat, és találtak pozitív eseteket is. Akiket kiszűrtek, és a klinikai tüneteik szerint kórházi ápolást igényeltek, azt elszállították, az enyhe tünetekkel bírók izoláltan kerülnek elhelyezésre. Az új eljárásrendben nekik is át kell alakítaniuk a működésüket - mondta el Müller.